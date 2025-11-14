JPMorgan conclut des accords avec des agrégateurs fintech sur les frais d'accès aux données, rapporte CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a conclu des accords qui lui permettront de recevoir des paiements de la part de sociétés de fintech pour l'accès aux données des comptes bancaires de ses clients par des applications tierces, a rapporté CNBC vendredi, citant des sources familières avec le sujet.

Les accords ont été conclus avec des agrégateurs de données, notamment Plaid, Yodlee, Morningstar et Akoya, a déclaré à Reuters Drew Pusateri, porte-parole de JPMorgan Chase.

Les agrégateurs de données sont des intermédiaires qui font le lien entre les banques et les entreprises fintech. Ils accédaient auparavant aux données des comptes clients de banques telles que JPMorgan sans payer pour cela, permettant aux apps fintech d'offrir des services tels que la budgétisation et les paiements - un arrangement qui a suscité des critiques de la part des prêteurs soucieux de la sécurité des données et d'une compensation équitable.

"Le marché libre a fonctionné. Après des conversations productives avec nos partenaires agrégateurs et fintech, nous sommes parvenus à des accords qui rendront l'écosystème bancaire ouvert plus sûr et plus durable - et permettront aux clients de continuer à accéder de manière fiable et sécurisée à leurs produits financiers préférés", a ajouté Pusateri.

Les accords font suite à des semaines de négociations entre la plus grande banque américaine et les agrégateurs, JPMorgan acceptant une commission inférieure à celle proposée initialement et les intermédiaires fintech obtenant des concessions sur la manière dont les demandes de données sont traitées, a ajouté le rapport de CNBC .

La règle "open banking" du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) , introduite l'année dernière sous l'administration Biden, a établi des normes pour le partage des données entre les fintechs et les banques, permettant aux consommateurs de transférer des données financières personnelles entre les fournisseurs sans frais.

Les banques, confrontées à des pertes potentielles, ont rapidement critiqué la règle, arguant qu'elle risquait de compromettre la sécurité des données des consommateurs et qu'elle outrepassait l'autorité de l'agence, tandis que les entreprises de fintech l'ont accueillie favorablement, affirmant qu'elle permettrait un partage sécurisé des données des consommateurs.

Le CFPB a lancé une refonte de sa réglementation "open banking" en août, sous la pression publique des entreprises de la fintech et des entrepreneurs de la cryptographie.

L'administration Trump s'était d'abord rangée du côté de l'industrie bancaire qui demandait la suppression totale de la réglementation, affirmant qu'elle dépassait les pouvoirs légaux de l'agence, avant de changer d'avis plus tôt dans l'année, citant les "événements récents sur le marché"