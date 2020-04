JPMorgan collecte 75Md$ sur ses fonds monétaires au T1

(NEWSManagers.com) -

JPMorgan a enregistré pour son activité Asset & Wealth Management des souscriptions nettes de 75 milliards de dollars dans ses fonds monétaires au premier trimestre 2020. En revanche, ses produits long terme ont vu sortir 2 milliards de dollars. Ses encours sous gestion sont ressortis à 2.200 milliards de dollars fin mars 2020, en hausse de 7 % sur un an. La collecte a permis de contrebalancer un effet marché négatif. Les revenus du pôle sont ressortis à 3,6 milliards de dollars, en hausse de 3 % sur un an. Le bénéfice net s' inscrit à 664 millions de dollars, stable sur un an.