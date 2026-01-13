JPMorgan chute en raison de la baisse des commissions des banques d'investissement et des inquiétudes concernant le plafonnement des cartes de crédit

13 janvier - ** Les actions de JPMorgan Chase JPM.N chutent de 2,4 % à 316,6 $ dans les premiers échanges; elles sont en passe de connaître leur pire journée depuis le 9 décembre

** Les honoraires de la banque d'investissement de JPM ont chuté de 5% au quatrième trimestre

** La baisse fait suite à une augmentation de l'activité de transaction au cours de l'année précédente qui a permis à la banque d'enregistrer un bénéfice annuel record

** Je pense que la faiblesse du chiffre d'affaires de la banque d'investissement de JPM fait réfléchir... En incluant le carnet de commandes de la banque d'investissement, JPM a connu des faiblesses séquentielles et annuelles", a déclaré Stephen Biggar, analyste chez Argus Research

** Le directeur financier Jeremy Barnum déclare que la proposition de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit nuira aux consommateurs américains et à l'économie

** La semaine dernière, le président Donald Trump a proposé de plafonner pendant un an les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à partir du 20 janvier

** La plus grande banque américaine affiche un bénéfice ajusté par action de 5,23 $ contre une estimation de 5 $, selon les estimations compilées par LSEG

** La banque a pris une provision trimestrielle de 2,2 milliards de dollars liée à l'accord avec Goldman Sachs GS.N pour prendre en charge le partenariat de carte de crédit d'Apple

** L'action de JPM a augmenté de plus de 34 % en 2025