 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JPMorgan chute en raison de la baisse des commissions des banques d'investissement et des inquiétudes concernant le plafonnement des cartes de crédit
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

13 janvier - ** Les actions de JPMorgan Chase JPM.N chutent de 2,4 % à 316,6 $ dans les premiers échanges; elles sont en passe de connaître leur pire journée depuis le 9 décembre

** Les honoraires de la banque d'investissement de JPM ont chuté de 5% au quatrième trimestre

** La baisse fait suite à une augmentation de l'activité de transaction au cours de l'année précédente qui a permis à la banque d'enregistrer un bénéfice annuel record

** Je pense que la faiblesse du chiffre d'affaires de la banque d'investissement de JPM fait réfléchir... En incluant le carnet de commandes de la banque d'investissement, JPM a connu des faiblesses séquentielles et annuelles", a déclaré Stephen Biggar, analyste chez Argus Research

** Le directeur financier Jeremy Barnum déclare que la proposition de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit nuira aux consommateurs américains et à l'économie

** La semaine dernière, le président Donald Trump a proposé de plafonner pendant un an les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à partir du 20 janvier

** La plus grande banque américaine affiche un bénéfice ajusté par action de 5,23 $ contre une estimation de 5 $, selon les estimations compilées par LSEG

** La banque a pris une provision trimestrielle de 2,2 milliards de dollars liée à l'accord avec Goldman Sachs GS.N pour prendre en charge le partenariat de carte de crédit d'Apple

AAPL.O

** L'action de JPM a augmenté de plus de 34 % en 2025

Valeurs associées

APPLE
259,8400 USD NASDAQ -0,16%
GOLDMAN SACHS GR
943,600 USD NYSE -0,60%
JPMORGAN CHASE
316,474 USD NYSE -2,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank