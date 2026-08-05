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JPMorgan Chase recrute Amy Lissauer pour sa défense contre l'activisme, selon des sources
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 21:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase s'apprête à recruter Amy Lissauer, cadre chez Bank of America et conseillère chevronnée auprès d'entreprises confrontées à la pression d'investisseurs activistes, afin de renforcer son activité mondiale d'engagement auprès des actionnaires, ont indiqué des sources proches du dossier.

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