JPMorgan Chase recrute Amy Lissauer pour sa défense contre l'activisme, selon des sources

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JPMorgan Chase s'apprête à recruter Amy Lissauer, cadre chez Bank of America et conseillère chevronnée auprès d'entreprises confrontées à la pression d'investisseurs activistes, afin de renforcer son activité mondiale d'engagement auprès des actionnaires, ont indiqué des sources proches du dossier.