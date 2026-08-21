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JPMorgan Chase passe sous les 5% du capital de Soitec
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 08:08
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Dans un avis adressé jeudi à l'AMF, JPMorgan Chase & Co a déclaré avoir franchi en baisse, le 14 août 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Soitec, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 1 767 716 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 4,94% du capital et 3,95% des droits de vote de la société spécialisée dans les matériaux semi-conducteurs innovants.

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