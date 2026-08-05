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JPMorgan Chase engage Lissauer pour se défendre contre l'activisme actionnarial
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 21:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus d'informations)

JPMorgan Chase JPM.N recrute Amy Lissauer, cadre chez Bank of America BAC.N et conseillère chevronnée auprès d’entreprises confrontées à la pression d’investisseurs activistes, afin de renforcer son activité mondiale d’engagement des actionnaires, selon une note consultée par Reuters.

JPMorgan a annoncé mercredi que Mme Lissauer rejoindra la société dans le courant de l'année en tant que responsable mondiale de l'engagement des actionnaires et des marchés de capitaux en fusions-acquisitions. Elle occupera le poste de présidente mondiale et sera basée à New York, précise la note de service.

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