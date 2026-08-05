JPMorgan Chase engage Lissauer pour la défense contre l'activisme actionnarial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le déménagement, à partir du paragraphe 3) par Svea Herbst-Bayliss

JPMorgan Chase JPM.N recrute Amy Lissauer, cadre chez Bank of America BAC.N et conseillère chevronnée auprès d’entreprises confrontées à la pression d’investisseurs activistes, afin de renforcer son activité mondiale d’engagement des actionnaires, selon une note consultée par Reuters. JPMorgan a annoncé mercredi que Mme Lissauer rejoindra la banque dans le courant de l’année en tant que responsable mondiale de l’engagement des actionnaires et des fusions-acquisitions sur les marchés de capitaux (SEAMAC). Elle occupera le poste de présidente mondiale et sera basée à New York, précise la note de service.

Elle occupait auparavant le poste de responsable mondiale de l’activisme et de la défense contre les OPA hostiles chez Bank of America. Au cours des 18 derniers mois, JPMorgana renforcé son équipe « », qui accompagne les entreprises clientes menacées par des fonds spéculatifs de premier plan qui font pression pour obtenir des changements. La défense contre l’activisme, qui était autrefois un service complémentaire facultatif, est désormais une activité lucrative que les grandes banques d’investissement et de nombreuses boutiques s’empressent de proposer à leurs clients.

Les investisseurs activistes ont intensifié leurs campagnes contre les entreprises mondiales au cours du premier semestre 2026, les appels à la cession des entreprises s’imposant comme la revendication la plus courante, selon les données de Barclays.

Bank of America a recruté Mme Lissauer, qui travaillait auparavant chez Evercore, en 2019. Depuis lors, elle a conseillé des entreprises telles que Southwest Airlines dans sa défense contre Elliott Investment Management et Norfolk Southern dans sa lutte contre Ancora Alternatives. Chez Evercore, elle a travaillé avec Bill Anderson, l’un des banquiers spécialisés dans la défense les plus en vue du secteur.

C’est le Financial Times qui a été le premier à annoncer cette nomination.

Chez JPMorgan, elle rendra compte à Filippo Gori et John Simmons, co-directeurs de Global Banking, précise la note de service, ajoutant que « l’équipe de direction de SEAMAC rendra compte à Amy ».

Mme Lissauer est la dernière d’une série de banquiers à quitter Bank of America. La banque a annoncé plus tôt mercredi que le banquier spécialisé dans les technologies Ed Liu avait démissionné et prévoyait de rejoindre un concurrent.