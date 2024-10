Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JPMorgan Chase: BPA quasi-stable au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en léger repli de 2% à 12,9 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre 2024, soit 4,37 dollars par action (+1%), et un retour sur fonds propres tangibles (ROTCE) de 19%, contre 22% un an auparavant.



Les revenus de la banque new-yorkaise ont augmenté de 6% à 43,3 milliards de dollars, alors que ses dépenses hors intérêt ne se sont accrues que de 4% à 22,6 milliards et que ses provisions pour pertes sur crédit ont plus que doublé (+125%) à 3,11 milliards.



'Si l'inflation ralentit et l'économie américaine demeure résiliente, plusieurs problèmes critiques demeurent, dont de larges déficits budgétaires, des besoins en infrastructures, la restructuration du commerce et la remilitarisation du monde', pointe le CEO Jamie Dimon.





