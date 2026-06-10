JPMorgan, Barclays et Fifth Third obtiennent gain de cause dans un procès concernant des « signaux d'alerte » ignorés chez Tricolor

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* Selon les investisseurs, les banques ont fait l'autruche et ignoré les audits de Tricolor

* Les obligations de Tricolor sont tombées sous la barre des 10 cents pour un dollar, selon les investisseurs

* Deux dirigeants de Tricolor ont plaidé non coupables dans le cadre de procédures pénales

* Les banques n'ont pas souhaité s'exprimer ou ont refusé de commenter

par Jonathan Stempel

JPMorgan Chase JPM.N , Barclays

BARC.L et Fifth Third FITB.O ont obtenu le rejet d'une plainte déposée par des investisseurs qui affirmaient que les banques avaient ignoré des « signaux d'alerte majeurs » concernant Tricolor, un prêteur automobile spécialisé dans les prêts subprimes et aujourd'hui en faillite, tout en commercialisant frauduleusement sa dette.

Le juge fédéral Jed Rakoff, à Manhattan, a rejeté l'affaire mercredi et a déclaré qu'il expliquerait son raisonnement en temps voulu. Les détenteurs de plus de 270 millions de dollars de titres adossés à des actifs de Tricolor vendus entre avril 2022 et juin 2025 ont accusé les banques d’avoir « fait l’autruche » tout en finançant et en titrisant les prêts automobiles de Tricolor, en plus d’être des prêteurs majeurs de Tricolor, et d’avoir permis la « fraude de type Ponzi » de la société.

Parmi les 36 plaignants figuraient des fonds gérés par Janus Henderson JHG.N , Ellington Capital Management et One William Street Capital Management.

Barclays et Fifth Third, basé à Cincinnati, ont refusé de commenter. JPMorgan n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. Tricolor accordait principalement des prêts automobiles dans les communautés hispaniques à faibles revenus du sud-ouest des États-Unis , avant de déposer une demande de liquidation en septembre.

Cette demande est intervenue 18 jours avant qu'un grand fournisseur de pièces automobiles, First Brands, ne se place sous la protection du chapitre 11 pour se protéger de ses créanciers.

Ces deux faillites ont mis en évidence le risque lié au crédit privé, où les investisseurs fournissent des capitaux à des entreprises soumises à une surveillance réglementaire moins stricte que celles qui font appel aux marchés publics.

Les investisseurs ont accusé JPMorgan, Barclays et Fifth Third d'avoir faussement assuré que les obligations de Tricolor valaient la peine d'être achetées, alors même que des audits réalisés en 2022 et 2024 ont révélé que Tricolor avait déclaré de manière inexacte ses créances de prêt et avait soit mal orienté, soit « inventé » ses flux de trésorerie.

Certaines obligations se sont finalement négociées à moins de 10 cents pour un dollar, ont déclaré les investisseurs.

En demandant le rejet de l'affaire, les banques ont fait valoir que les investisseurs avaient « tout au plus » allégué une négligence plutôt qu'une intention de frauder. Elles ont également fait valoir que les allégations selon lesquelles elles « n'avaient pas mis fin » plus tôt à la fraude n'avaient jamais justifié de poursuites pour fraude boursière devant les tribunaux fédéraux de New York.

Les trois banques ont déclaré des pertes à neuf chiffres liées à Tricolor. En décembre, le directeur général de Tricolor, Daniel Chu, et l'ancien directeur des opérations de Tricolor, David Goodgame, ont été mis en accusation à Manhattan pour avoir prétendument escroqué de manière systématique des créanciers et des prêteurs, notamment en falsifiant des données de prêt et en nantissant deux fois les mêmes garanties. Tous deux ont plaidé non coupables.