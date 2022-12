JPMorgan AM va cantonner son fonds actions Europe émergente

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine JPMorgan Asset Management a pris la décision de séparer les actifs de son fonds Emerging Europe Equity, investi en actions d’Europe de l’Est. Le calcul de la valeur nette d’inventaire est suspendu depuis le 28 février 2022 et restera en vigueur « car les conditions normales de négociation sur le marché continuent d'être considérablement altérées en raison du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine », indique le gestionnaire dans un avis aux actionnaires du 19 décembre 2022.

JPMorgan AM, qui s’attend à ce que les problèmes de liquidité persistent sur le fonds, a décidé de le diviser en deux compartiments. L’un conservera les actifs illiquides russes et l’autre, baptisé Emerging Europe Equity II, sera le nouveau réceptacle des actifs liquides du fonds original. Le cantonnement est programmé au 17 février 2023. Le compartiment nouvellement créé ne comportera pas de titres russes ni biélorusses et au moins 67% de ses actifs seront investis dans des titres de sociétés domiciliées ou ayant la majeure partie de leur activité dans des pays d’Europe émergente.

Le fonds comptait 273 millions d’euros d’encours au 25 février 2022. La Russie formait 1,9% des investissements des actifs en date du 30 novembre 2022.