JPMorgan affiche un bénéfice record grâce à d'importants gains tirés des opérations de fusion-acquisition et du négoce d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires des marchés bondit de 35 % au deuxième trimestre

* Les commissions de la banque d'investissement progressent de 30 % par rapport à l'année précédente

* Le cours de l'action recule après que la banque a revu à la hausse ses prévisions de dépenses pour 2026

* Le bénéfice atteint un niveau record de 21,2 milliards de dollars

(Comparaison avec les estimations au paragraphe 7, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, résultats d'autres banques, graphique sur l'évolution du cours de l'action) par Manya Saini et Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N a annoncé mardi un bénéfice record au deuxième trimestre, grâce à une vague d’introductions en bourse de grande envergure et d’opérations financières qui a propulsé les commissions de la banque d’investissement à leur plus haut niveau depuis 2021, tandis que sa division de trading a tiré parti de la volatilité des marchés.

Le chiffre d’affaires a progressé dans toutes les divisions de la banque. La banque d’investissement a profité d’un rebond spectaculaire du marché américain des introductions en bourse, mené par SpaceX d’Elon Musk, qui a fait une entrée fracassante en bourse avec la plus grande introduction de l’histoire. JPMorgan figurait parmi les principaux chefs de file de l’opération.

“Cette vigueur est soutenue par plusieurs facteurs favorables, notamment les investissements en capital liés à l’intelligence artificielle, les mesures de relance budgétaire et les avantages d’une réglementation plus efficace”, a déclaré Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, dans un communiqué.

Les actions de JPMorgan ont toutefois reculé de 2 % lors d’une séance pré-ouverture marquée par la volatilité après que la banque eut revu à la hausse ses prévisions de dépenses pour 2026, les portant de 105 milliards de dollars à 107,5 milliards de dollars.

La plus grande banque américaine a enregistré un bénéfice de 21,2 milliards de dollars, soit 7,70 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 14,99 milliards de dollars, soit 5,24 dollars par action, un an plus tôt.

Ce bénéfice a été soutenu par une plus-value de 4,6 milliards de dollars liée à sa participation dans Visa. Le chiffre d’affaires de la division Markets, qui regroupe les activités de transactions, a bondi de 35 % par rapport à l’année précédente.

Sur une base ajustée, son bénéfice de 6,14 dollars par action a dépassé les prévisions de 5,85 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

“Ce rapport est satisfaisant… Il est publié un jour où les marchés sont plutôt en berne”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

LES PRÉVISIONS DE REVENUS D'INTÉRÊTS SONT REVISÉES À LA HAUSSE

Les revenus nets d’intérêts, hors activités de marché, ont augmenté de 4 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 23,7 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que le volume moyen des prêts a grimpé de 10 %.

La banque a revu à la hausse ses prévisions de revenus d’intérêts pour 2026, les portant à 96,5 milliards de dollars (hors activités de marché), contre 95 milliards précédemment. Les revenus d’intérêts, y compris les activités de marché, devraient atteindre 105,5 milliards de dollars cette année, contre 103 milliards prévus initialement.

Bien que les banques continuent de qualifier les consommateurs de résilients, la situation des emprunteurs à faibles revenus reste une préoccupation majeure, car la hausse des taux d’intérêt et le coût de la vie toujours élevé pèsent sur les finances des ménages.

M. Dimon a indiqué que plusieurs risques faisaient l’objet d’une attention particulière, notamment les tensions géopolitiques et les conflits armés, une inflation tenace, d’importants déficits budgétaires mondiaux et des prix des actifs élevés.

Les résultats des grands établissements de crédit tels que JPMorgan Chase et Bank of America BAC.N sont considérés comme un baromètre de l’économie américaine, car ils donnent un aperçu des dépenses de consommation, de l’endettement et de l’activité des entreprises.

Les investisseurs suivent également de près la planification de la succession chez JPMorgan. M. Dimon prévoit de rester directeur général pendant au moins trois ans encore, a rapporté Reuters le mois dernier, citant une source.

Le remaniement de la direction de la banque en juin a permis la promotion de Doug Petno et Troy Rohrbaugh au poste de coprésidents et a marqué le départ à la retraite de Marianne Lake, longtemps considérée par Wall Street comme l’une des principales candidates à la succession de Dimon.

Le chiffre d’affaires de la division « Consumer and Community Banking » – désormais placée sous la direction de M. Rohrbaugh – a progressé de 8 % au deuxième trimestre.

BOOM DES OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS Les commissions de la banque d’investissement de JPMorgan ont bondi de 30 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, un chiffre supérieur aux estimations précédentes de la banque .

La banque a participé à plusieurs transactions marquantes au cours du trimestre, notamment en tant que co-conseiller sur la fusion de 67 milliards de dollars entre NextEra Energy et Dominion Energy, et en tant que chef de file actif sur l’offre d’actions de 85 milliards de dollars d’Alphabet.

Elle a également conservé la première place dans les classements mondiaux des banques d’investissement, générant le chiffre d’affaires le plus élevé du secteur, selon les données de Dealogic.

La valeur des fusions-acquisitions mondiales annoncées depuis le début de l’année a dépassé les 3 000 milliards de dollars, selon les données de Dealogic, ce qui donne un nouvel élan à l’une des activités les plus lucratives des banques: le conseil en opérations.

Ses concurrents Goldman Sachs GS.N et Bank of America BAC.N ont également affiché mardi des bénéfices en hausse, grâce à la bonne santé de leurs activités de trading et de transactions. Le bénéfice de Wells Fargo WFC.N a été stimulé par une hausse des revenus d’intérêts.

MANNE POUR LE NÉGOCE D'ACTIONS

Les marchés sont restés volatils tout au long du trimestre, le conflit au Moyen-Orient et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ayant inquiété les investisseurs et provoqué des fluctuations dans toutes les classes d’actifs.

La flambée des cours du pétrole a également ravivé les craintes d’inflation, incitant les investisseurs à réévaluer les perspectives de baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

Les revenus de JPMorgan liés au négoce d’actions ont bondi de 86 %, tandis que ceux liés au négoce de titres à revenu fixe ont augmenté de 6 %.

La reprise des activités de banque d’investissement a coïncidé avec une volatilité accrue des marchés, ce qui a donné un coup de pouce aux banques de Wall Street dans ces deux domaines d’activité.

La reprise des opérations de fusion-acquisition et des émissions d’actions a soutenu les commissions, tandis que l’activité de trading des clients a stimulé les revenus liés aux marchés.