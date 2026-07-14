Espagne: la hausse des dépenses des touristes dope l'économie, malgré un contexte géopolitique instable

Des touristes visitent le parc Güell à Barcelone, le 20 juin 2026 en Espagne ( AFP / Josep LAGO )

Les dépenses des touristes locaux et étrangers en Espagne, deuxième destination touristique mondiale, ont déjà augmenté de plus de 8% au deuxième trimestre 2026, dopant l'économie du pays dans un contexte géopolitique instable à cause de la crise au Moyen-Orient, selon des données publiées mardi par l'organisation Exceltur.

Le PIB touristique, en hausse de 3,4% au deuxième trimestre, devrait augmenter au total en 2026 de 2,7%, "au-dessus de la croissance moyenne de l'économie espagnole (anticipée à) 2,3%", prévoit cette organisation qui regroupe les principales entreprises touristiques espagnoles.

Sur l'année, le tourisme devrait représenter 12,9% du PIB total de l'Espagne, précise Exceltur, signe de son poids dans l'économie nationale.

Une croissance portée par l'image de "destination sûre, connue et attractive face à l'incertitude mondiale" dont bénéficie l'Espagne pour les touristes étrangers, qui y ont dépensé au deuxième trimestre 8,2% de plus que sur la même période en 2025, souligne l'organisation.

Les touristes espagnols ont eux aussi dépensé davantage dans leur pays (+8,3% par rapport à l'an dernier), une hausse portée par une consommation dynamique et, là aussi, une "préférence pour les destinations nationales dans un contexte international incertain".

Signe d'une montée en gamme du tourisme, les Espagnols ont privilégié les hôtels haut de gamme: les établissements de quatre et cinq étoiles ont enregistré une hausse 3,6% des nuitées, d'après les chiffres d'Exceltur.

L'organisation touristique prévoit également "un été positif" pour les entreprises du secteur du tourisme, "avec une croissance des ventes de 3,2%", et ce malgré "un léger ralentissement par rapport au deuxième trimestre".

Les tensions autour du détroit d'Ormuz, de nouveau fermé depuis dimanche soir, le conflit au Moyen-Orient et la hausse des coûts de l'énergie qui en découle pourrait plomber ces prévisions, nuance toutefois Exceltur.