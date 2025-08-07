JPMorgan a nié avoir fermé un compte lié à l'ancien gouverneur du Kansas pour des raisons religieuses, selon une lettre

La lettre de JPMorgan indique qu'elle n'a pas reçu les informations qu'elle avait demandées avant de fermer le compte

Le compte était destiné au Comité national pour la liberté religieuse, présidé par Sam Brownback

Le contenu de la lettre n'a pas été rapporté précédemment

JPMorgan Chase JPM.N a nié avoir fermé un compte lié à l'ancien gouverneur du Kansas, Sam Brownback, pour des raisons religieuses, et n'avoir pas reçu les informations qu'elle lui avait demandées avant de fermer le compte, selon une lettre vue par Reuters.

Sam Brownback, un républicain qui préside le Comité national pour la liberté religieuse, affirme que la banque a annulé le nouveau compte du groupe pour des raisons religieuses en 2022. Il a également affirmé que Chase évitait les conservateurs et les groupes religieux.

Le président Donald Trump a accusé les plus grandes banques du pays de faire preuve de discrimination à son égard et à l'égard de ses partisans conservateurs en leur refusant des services bancaires, une pratique connue sous le nom de "debanking"

"Nous n'interrompons pas les relations avec les clients en raison de leur appartenance religieuse ou politique, et nous ne l'avons pas fait avec votre compte", a écrit Larry Thode, un directeur général de Chase, dans une lettre datant d'octobre 2022. Le contenu de cette lettre n'a pas été rapporté précédemment.

"Les informations que votre organisation nous a fournies lors de l'ouverture du compte ont déclenché notre demande d'informations supplémentaires. Cela n'a rien à voir avec une quelconque appartenance religieuse"

La banque n'a pas obtenu les informations avant la fermeture du compte parce que ses banquiers n'ont pas été en mesure d'entrer en contact avec le personnel de Brownback en temps voulu, a déclaré la banque.

"Nous nous en excusons", a écrit M. Thode.

Un porte-parole de Brownback a déclaré que la lettre était la première fois que Chase évoquait les réglementations, notamment la loi sur le secret bancaire et les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, comme cause de l'annulation du compte. "Ils n'ont toujours pas expliqué pourquoi notre compte a été fermé trois semaines seulement après son ouverture"

M. Thode s'est refusé à tout commentaire.

La Maison Blanche a refusé de commenter le cas de Brownback.

Trump a relancé son attaque contre JPMorgan et Bank of America BAC.N cette semaine, affirmant qu'elles refusaient d'accepter ses dépôts .

Le président devrait annoncer un décret sur la débancarisation dès cette semaine, qui pourrait charger les régulateurs d'examiner les banques pour les pratiques de "débancarisation politisée ou illégale", selon un projet vu par Reuters.

Cette année, Brownback a écrit dans le New York Post que JPMorgan avait brusquement annulé le compte qu'il venait d'ouvrir pour le Comité national pour la liberté religieuse en 2022.

"Au cours de l'année suivante, une série d'employés de Chase ont donné pas moins de quatre explications contradictoires sur les raisons de l'annulation de notre compte", a écrit Sam Brownback.

Les banques sont tenues de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des organisations à but non lucratif afin de se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent.