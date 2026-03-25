JPM relève Lanxess en raison de l'amélioration de son pouvoir de fixation des prix dans le contexte des perturbations de l'approvisionnement dans la région Asie-Pacifique

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25 mars - ** Lanxess augmente d'environ 13% après que J.P.Morgan a relevé le fabricant allemand de produits chimiques de " sous-pondéré " à " surpondéré " et placé l'action sous surveillance de catalyseurs positifs avant les résultats du premier trimestre le 7 mai

** Le courtier considère que le fabricant allemand de produits chimiques est le mieux placé pour tirer parti des perturbations de la production dans la région Asie-Pacifique en raison de la guerre en Iran

** Il souligne que Lanxess est potentiellement la seule société dans ses chaînes de produits clés parmi les sociétés occidentales, ce qui atténue la pression concurrentielle et renforce le pouvoir de fixation des prix

** Le courtier estime que les 150 millions d'euros (174 millions de dollars) d'économies supplémentaires réalisées par Lanxess compenseront largement l'inflation des coûts fixes en 2026

** Sur les 22 analystes qui couvrent Lanxess, six estiment que l'action est " fortement à l'achat " ou " à l'achat ", 11 qu'elle est " à conserver " et cinq qu'elle est " fortement à la vente " ou " à la vente "

(1 $ = 0,8622 euros)