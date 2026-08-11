JPM relève l'objectif de cours de CoreWeave en raison de la forte demande en capacité de calcul pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** J.P. Morgan relève son objectif de cours pour CoreWeave CRWV.O , société spécialisée dans les infrastructures cloud, de 105 à 110 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 25 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage se dit “optimiste quant aux perspectives de la demande” pour CRWV, car les récentes conditions tarifaires des contrats informatiques, comme ceux impliquant SpaceX, révèlent un écart important entre l’offre et la demande en matière de puissance de calcul pour l’IA

** “Malgré nos perspectives favorables pour la société, nous estimons que la réalisation des marges constitue le point d’attention le plus critique pour les investisseurs et, à cet égard, nous voyons peu de catalyseurs à court terme” — la société de courtage

** Sur 40 sociétés de courtage, 27 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 11 “conserver” et deux “vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian s’établit à 150 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 23 % depuis le début de l’année