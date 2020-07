JPM AM et Hazeltree s'unissent pour la gestion de liquidité des fonds alternatifs

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine JPMorgan Asset Management et le fournisseur de solutions de trésorerie digitales pour gestionnaires d'actifs, se sont associés pour établir une plateforme de gestion de liquidité et de cash destinée aux fonds de private equity, dette privée, immobiliers et d'infrastructures. Cette plateforme doit permettre aux gestionnaires de fonds d'actifs privés d'intégrer rapidement leurs entités juridiques à la plateforme de liquidité de JPMorgan et de faciliter les transactions avec les différentes contreparties sur le plan de la gestion de la liquidité dans leurs fonds.