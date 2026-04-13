JP Morgan s'attend à ce que l'aluminium atteigne une moyenne d'environ 3 500 dollars la tonne au second semestre 2026

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JP Morgan s'attend à ce que les prix de l'aluminium atteignent en moyenne environ 3 500 dollars la tonne métrique au cours de la seconde moitié de 2026, a-t-elle déclaré lundi.

La banque prévoit également un déficit de 1,9 million de tonnes d'aluminium primaire en 2026, en raison d'une baisse de 2,4 millions de tonnes de l'offre au Moyen-Orient. Elle a souligné qu'il s'agirait du déficit le plus important depuis 2000 si l'on tient compte de la taille globale du marché.

JP Morgan a noté un point de vue de base dans lequel les prix au comptant de l'aluminium ont un potentiel de hausse pour atteindre 4 000 $ la tonne et plus dans les mois à venir, ajoutant qu'elle s'attend à un prix moyen de 3 800 $ la tonne au deuxième trimestre de cette année alors que l'ampleur de la perturbation de l'offre devient de plus en plus évidente sur le marché physique.

"Cependant, nous restons quelque peu prudents quant à la longévité des prix de l'aluminium à ces niveaux étant donné les risques pour la demande de prix plus élevés, l'indisponibilité de l'offre et les tendances inflationnistes plus larges qui pourraient s'enraciner plus tard dans l'année", a déclaré la banque dans sa note.

Les prix de l'aluminium ont atteint leur niveau le plus élevé depuis quatre ans lundi après que Washington ait déclaré qu'il imposerait un blocus maritime de l'Iran, ravivant les craintes d'une baisse de l'offre des principaux producteurs du Golfe.

L'aluminium de référence à trois mois CMAL3 sur le London Metal Exchange a gagné 1,7% à 3 558 $ la tonne à 0930 GMT après avoir touché 3 578 $ pour son plus haut niveau depuis le 31 mars 2022. MET/L

La région du Golfe représentait environ 9 % de l'offre mondiale d'aluminium avant les attaques américano-israéliennes de cette année contre l'Iran.