JP Morgan revoit à la baisse l'estimation du bénéfice de Chevron pour le troisième trimestre en raison de la dilution des actions liée à l'accord avec Hess

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 octobre - ** J.P. Morgan réduit son estimation de bénéfice pour Chevron CVX.N à 1,72 $ par action, contre une prévision antérieure de 1,85 $
** JPM indique que le bénéfice par action de Chevron devrait baisser d'environ 3 % en séquentiel par rapport à 1,77 $ au deuxième trimestre, en grande partie en raison d'une augmentation d'environ 13 % du nombre d'actions après la conclusion de l'acquisition de Hess
** L'accord ajoute environ 3,5 % au revenu net, mais cette augmentation est contrebalancée par la dilution, selon JP Morgan
** La société de courtage prévoit des bénéfices en amont d'environ 3,07 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 2,85 milliards de dollars au deuxième trimestre, en raison de la contribution de Hess, d'une légère augmentation des recettes de pétrole brut, d'une baisse des activités de maintenance et d'une augmentation de la production dans les champs de Permian, Anchor et Leviathan
** En date de la dernière clôture, l'action a augmenté de ~5% depuis le début de l'année
