JP Morgan reste à surpondérer sur Shell, objectif rehaussé
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 16:03

JP Morgan maintient sa recommandation à surpondérer sur Shell avec un objectif de cours rehaussé de 3 400 à 3 600 pence à l'horizon juin 2027. Pour la banque américaine, le portefeuille de la compagnie pétrolière britannique se distingue des majors européennes par une exposition maximale aux prix du pétrole, grâce à une portée mondiale supérieure (des ventes d'énergie environ 3 fois supérieures à sa production) et une position de leader privilégiée dans le GNL.

Par ailleurs, JP Morgan justifie sa décision en soulignant "l'accélération des mesures d'auto-assistance ( self-help ) de Shell. Celles-ci reposent sur une croissance annuelle composée (CAGR) de 1% de la production en amont ( upstream ) d'ici 2030, une optimisation/rationalisation du portefeuille dans la chimie, et un programme de réduction structurelle des coûts de 5 à 7 milliards de dollars d'ici 2028.

La banque américaine met en exergue également son profil de flux de trésorerie dominant parmi les "supermajors" mondiales. Avec un baril à 69 USD, elle prévoit un rendement du FCF (FCF yield) d'environ 8% pour 2026. Le ratio FCF/EV (valeur d'entreprise) favorise nettement Shell par rapport à BP au Royaume-Uni, en raison de l'endettement financier plus élevé de ce dernier.

Enfin, selon JP Morgan, le rendement de trésorerie prévisionnel d'environ 11% de Shell est soutenu par un historique de rachats d'actions supérieurs à 3 MdsUSD par trimestre. L'ensemble est sécurisé par un seuil de rentabilité ( breakeven ) post-investissements et dividendes inférieur à 50 USD.

