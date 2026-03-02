JP Morgan reste à surpondérer sur Shell, objectif rehaussé
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 16:03
Par ailleurs, JP Morgan justifie sa décision en soulignant "l'accélération des mesures d'auto-assistance ( self-help ) de Shell. Celles-ci reposent sur une croissance annuelle composée (CAGR) de 1% de la production en amont ( upstream ) d'ici 2030, une optimisation/rationalisation du portefeuille dans la chimie, et un programme de réduction structurelle des coûts de 5 à 7 milliards de dollars d'ici 2028.
La banque américaine met en exergue également son profil de flux de trésorerie dominant parmi les "supermajors" mondiales. Avec un baril à 69 USD, elle prévoit un rendement du FCF (FCF yield) d'environ 8% pour 2026. Le ratio FCF/EV (valeur d'entreprise) favorise nettement Shell par rapport à BP au Royaume-Uni, en raison de l'endettement financier plus élevé de ce dernier.
Enfin, selon JP Morgan, le rendement de trésorerie prévisionnel d'environ 11% de Shell est soutenu par un historique de rachats d'actions supérieurs à 3 MdsUSD par trimestre. L'ensemble est sécurisé par un seuil de rentabilité ( breakeven ) post-investissements et dividendes inférieur à 50 USD.
Valeurs associées
|3 143,000 GBX
|LSE
|+2,26%
