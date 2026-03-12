 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JP Morgan relève le PT de Jabil sur le rebond du marché de l'informatique dématérialisée
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** J.P. Morgan augmente l'objectif de prix sur la société d'électronique Jabil JBL.N à 300 $, contre 270 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 17,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'un rebond des marchés cycliques et une reprise du ralentissement de la capacité des baies refroidies par liquide dans l'IA devraient soutenir des résultats meilleurs que prévu au troisième et au quatrième trimestre

** Le chiffre d'affaires du T2 devrait s'élever à 8 milliards de dollars, ce qui correspond à la fourchette supérieure des prévisions de JBL (7,5 à 8 milliards de dollars), grâce à la forte croissance de l'infrastructure intelligente et à la forte demande en matière d'interconnexion pour le cloud et les centres de données

** JPM s'attend à une croissance de plus de 45 % en glissement annuel dans ce segment

** Le PT médian de 13 courtiers couvrant le titre est de 265 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, JBL a progressé de 12% depuis le début de l'année

Valeurs associées

JABIL
255,520 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank