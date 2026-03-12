JP Morgan relève le PT de Jabil sur le rebond du marché de l'informatique dématérialisée

12 mars - ** J.P. Morgan augmente l'objectif de prix sur la société d'électronique Jabil JBL.N à 300 $, contre 270 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 17,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'un rebond des marchés cycliques et une reprise du ralentissement de la capacité des baies refroidies par liquide dans l'IA devraient soutenir des résultats meilleurs que prévu au troisième et au quatrième trimestre

** Le chiffre d'affaires du T2 devrait s'élever à 8 milliards de dollars, ce qui correspond à la fourchette supérieure des prévisions de JBL (7,5 à 8 milliards de dollars), grâce à la forte croissance de l'infrastructure intelligente et à la forte demande en matière d'interconnexion pour le cloud et les centres de données

** JPM s'attend à une croissance de plus de 45 % en glissement annuel dans ce segment

** Le PT médian de 13 courtiers couvrant le titre est de 265 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, JBL a progressé de 12% depuis le début de l'année