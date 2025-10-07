 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 992,48
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JP Morgan relève l'objectif de prix de Coterra Energy
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** JP Morgan relève l'objectif de prix du producteur américain de pétrole et de gaz Coterra Energy

CTRA.N de 33 à 35 dollars

** Les actions sont en hausse marginale à 23,84 $ avant bourse

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 46,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que, malgré les vents contraires qui pèsent sur la production, elle peut atteindre son objectif annuel de production de pétrole de 160 mille barils par jour d'ici le deuxième semestre 2025, car elle semble en bonne voie pour atteindre la limite supérieure de son objectif net de TIL de 150 à 165 mille barils dans le bassin du Delaware

** 21 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "achat" ou une recommandation supérieure, 4 comme un "maintien"; le PT médian est de 33 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 6,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COTERRA ENERGY
23,840 USD NYSE +2,30%
Gaz naturel
3,36 USD NYMEX -1,26%
Pétrole Brent
65,46 USD Ice Europ -0,09%
Pétrole WTI
61,67 USD Ice Europ -0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank