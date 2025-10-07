JP Morgan relève l'objectif de prix de Coterra Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** JP Morgan relève l'objectif de prix du producteur américain de pétrole et de gaz Coterra Energy

CTRA.N de 33 à 35 dollars

** Les actions sont en hausse marginale à 23,84 $ avant bourse

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 46,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que, malgré les vents contraires qui pèsent sur la production, elle peut atteindre son objectif annuel de production de pétrole de 160 mille barils par jour d'ici le deuxième semestre 2025, car elle semble en bonne voie pour atteindre la limite supérieure de son objectif net de TIL de 150 à 165 mille barils dans le bassin du Delaware

** 21 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "achat" ou une recommandation supérieure, 4 comme un "maintien"; le PT médian est de 33 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 6,6 % depuis le début de l'année