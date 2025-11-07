JP Morgan relève l'objectif de cours de Leidos grâce à une croissance tirée par la défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** JP Morgan relève l'objectif de cours du contractant de défense Leidos Holdings LDOS.N à 230 $, contre 205 $, et maintient la note à "surpondérer"

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 18 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que Leidos devrait croître l'année prochaine, grâce aux programmes de défense et de renseignement, tandis que les services de santé sont confrontés à des vents contraires et que les opportunités internationales restent mitigées

** Elle ajoute que la société dispose de solides réserves de liquidités et d'un faible endettement, ce qui lui confère une certaine souplesse pour les acquisitions et les rachats

** Dix des dix-sept courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, sept à "conserver"; leur estimation médiane est de 218 $ - données compilées par LSEG

** L'action a progressé de 35,2 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture