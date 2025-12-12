JP Morgan relève l'objectif de cours d'Alphabet sur fond d'optimisme à l'égard de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** La société de courtage JP Morgan relève l'objectif de cours pour Alphabet GOOGL.O de 340 $ à 385 $

** La société de courtage indique que GOOGL est son meilleur choix jusqu'en 2026 car JP Morgan s'attend à ce que le leadership en matière d'IA, la force de la pile, les avantages en matière de données et la distribution mondiale favorisent l'accélération de la croissance et la stabilité des marges

** "Nous continuons à penser qu'il y a une bonne marge de manœuvre pour les publicités Search et YouTube, car l'IA génère un meilleur retour sur investissement et les dollars de la télévision se déplacent en ligne" - JP Morgan

** Gemini App gagne des parts de marché avec plus de 650 millions d'utilisateurs, et nous pensons que la forte demande liée à l'IA permettra d'accélérer la croissance du Cloud dans les 40 % et plus, selon JP Morgan

** La croissance rapide de Waymo démontre la capacité de l'entreprise à innover et à exécuter au-delà de la recherche et de l'informatique dématérialisée

** 56 des 65 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent une note d'au moins "acheter", tandis que d'autres recommandent de "conserver"; le titre a un PT médian de 322,50 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, GOOGL a gagné ~65% depuis le début de l'année