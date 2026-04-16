JP Morgan ramène Qualcomm à "neutre" en raison des vents contraires liés à la mémoire, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril -

** Les actions de Qualcomm QCOM.O chutent de 1,4 % à 131,24 $ sur le marché préliminaire

** J.P. Morgan rétrograde le fabricant de puces de "surpondérer" à "neutre", et place l'action sous "Negative Catalyst Watch"

** L'objectif de prix est ramené de 185 $ à 140 $, ce qui représente une hausse de 5,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Bien que nous nous attendions à ce qu'Apple se démarque grâce à un accès favorable à la mémoire, nous pensons que les défis du marché plus large des smartphones et de l'IOT se répercuteront sur Qualcomm" - JPMorgan

** La société de courtage s'attend à ce que Qualcomm soit confrontée à une forte concurrence dans le domaine des unités de traitement des centres de données, car Nvidia NVDA.O et Arm

ARM.O sont déjà en tête

** La note moyenne de 40 analystes est "hold"; leur PT médian est de 153,72 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 22,2 % depuis le début de l'année