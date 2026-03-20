JP Morgan prévoit une contraction de 9 % de l'économie du Qatar après l'attentat de Ras Laffan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'économie du Qatar est désormais susceptible de se contracter de 9 % cette année après les attaques de missiles qui ont causé cette semaine de graves dommages à son installation géante de GNL de Ras Laffan , ont averti vendredi les analystes de JPMorgan.
L'attaque iranienne a endommagé 17 % de la capacité de production de Ras Laffan et sa réparation pourrait prendre de trois à cinq ans, selon les autorités du Qatar. Les pertes sont considérables, les autorités estimant qu'elles s'élèvent à 20 milliards de dollars par an.
"Après avoir déjà revu à la baisse (les prévisions du PIB global du Qatar) au cours des dernières semaines, nous prévoyons maintenant que le PIB du Qatar se contractera de 9 % en 2026, soit une variation de 14 points de pourcentage par rapport à il y a environ un mois", ont déclaré les analystes de JP Morgan dans une note.
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