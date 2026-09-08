JP Morgan évite les banques françaises, passe à "neutre" sur SocGen

Le titre Société Générale

SOGN.PA recule mardi, plombé par l'abaissement de la recommandation de JP Morgan, qui passe à "neutre" sur la banque rouge et noire, citant notamment les risques liés à l'incertitude politique et budgétaire en France.

A Paris, vers 09h30 GMT, le titre baissait de 1,7% à 73,77 euros, contre un repli de 0,28% pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

"Nous éviterions toute exposition à la France et privilégierions l'Allemagne", affirment les analystes de JP Morgan dans une note sur le secteur bancaire européen.

Ils préfèrent en particulier l'exposition au Royaume-Uni, en raison de sa dynamique de crédit en amélioration et d'un environnement réglementaire favorable.

"Alors que les risques fiscaux au Royaume-Uni persistent, nous considérons la situation politique/fiscale comme relativement plus stable et acceptable par rapport à la France", déclarent les analystes.

Commentant la situation des banques françaises, ils ajoutent que si l'incertitude politique peut faire peser un certain risque de ralentissement sur la croissance, la volatilité des spreads obligataires et de crédit n'a qu'un impact limité sur les capitaux.

"L'impact principal sur les résultats proviendrait des impôts potentiels : compte tenu de la situation budgétaire difficile, on peut raisonnablement supposer que la surtaxe pourrait être prolongée pendant de nombreuses années", avise le courtier.

JP Morgan estime que NatWest NWG.L offre le meilleur rapport risque-rendement dans la banque de détail, et ajoute tirer parti de la croissance en Asie avec Standard Chartered

STAN.L et UBS UBSG.S , et en Europe centrale avec Erste

ERST.VI .

"Nous restons à "surpondération" sur les banques européennes qui opèrent actuellement dans un contexte idéal", déclarent les analystes.

"Outre ce contexte favorable, nous estimons également que les banques européennes sont dans la meilleure forme que nous ayons observée en tant qu'analystes bancaires au cours des 30 dernières années", ajoutent-t-ils.

Le courtier, dont la recommandation sur le titre Société Générale était précédemment à "surpondération", retire par ailleurs le groupe de son portefeuille de valeurs favorites.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Gianluca Lo Nostro, édité par Benoit Van Overstraeten)