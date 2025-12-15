JP Morgan dégrade les notes d'Ingram Micro et d'Insight en raison de perspectives moins favorables pour 2026

15 décembre - ** Les actions de la société informatique Ingram Micro Holding INGM.N chutent de 3,1 % à 22 $ avant bourse après que J.P. Morgan ait abaissé la cote du titre de "neutre" à "sous-pondéré"

** La société de courtage indique que l'enthousiasme des investisseurs pourrait être limité par la faiblesse des dépenses des entreprises en 2026, alors que la faiblesse des services de base s'étend au matériel; ajoute qu'il est très probable que la demande de PC se ralentisse après le cycle de volume élevé de 2025

** Insight Enterprises NSIT.O a également été rétrogradé à "sous-pondérer"

** J.P. Morgan réduit son objectif de cours de 117 $ à 90 $ sur la base de préoccupations similaires

** NSIT plonge de 1,5 % à 81,63 $

** L'incertitude des dépenses des entreprises et la sensibilité de la demande aux hausses de prix rendront l'année 2026 difficile, en particulier par rapport à des sociétés comparables plus exposées aux infrastructures d'IA, selon JP Morgan

** Les deux sociétés sont confrontées à des décotes de valorisation par rapport à leurs pairs, note JPM, mais reste prudent sur les perspectives des deux titres

** A la dernière clôture, l'action INGM a augmenté de 17,1 % depuis le début de l'année, tandis que NSIT a baissé de 45,5 %