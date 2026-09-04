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JP Morgan Chase et UBS se renforcent au capital de Soitec
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 08:40
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Dans un avis adressé à l'AMF, JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi en hausse, le 31 août, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Soitec, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 1 840 409 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 5,14% du capital et 4,11% des droits de vote du groupe spécialisé dans les matériaux semi-conducteurs.

Parallèlement, UBS Group AG, Investment Bank & Global Wealth Management a déclaré avoir franchi en hausse, le 1er septembre, indirectement, le seuil de 5% du capital de Soitec, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

L'établissement suisse a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 1 815 087 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 5,07% du capital et 4,06% des droits de vote de cette société.

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