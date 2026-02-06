JP Morgan Chase dépasse les 5% du capital de Viridien
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 17:00
La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 359 745 actions Viridien représentant autant de droits de vote, soit 5,006% du capital et 4,99% des droits de vote du groupe de géosciences.
Valeurs associées
|120,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,84%
