JP Morgan Chase dépasse les 5% du capital de Viridien
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 17:00

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 4 février, le seuil de 5% du capital de Viridien , au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 359 745 actions Viridien représentant autant de droits de vote, soit 5,006% du capital et 4,99% des droits de vote du groupe de géosciences.

