JP Morgan Chase dépasse les 5% du capital d'Air France-KLM

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital d'Air France-KLM, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 14 143 765 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 5,38% du capital et 3,77% des droits de vote du transporteur aérien franco-néerlandais.