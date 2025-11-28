JP Morgan Chase dépasse les 5% d'Inventiva
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 16:20
Le groupe bancaire américain précise détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 10 603 994 actions Inventiva représentant autant de droits de vote, soit 5,55% du capital et 5,20% des droits de vote de cette société biopharmaceutique.
Valeurs associées
|3,7050 EUR
|Euronext Paris
|-1,20%
A lire aussi
-
Vincent Bolloré gagne une manche: la Cour de cassation a donné raison vendredi au milliardaire conservateur et demandé à la cour d'appel de Paris de se prononcer à nouveau sur le "contrôle de fait" qu'il exerçait ou non lors de la scission de Vivendi fin 2024. ... Lire la suite
-
La famille Peugeot doit choisir avant fin décembre entre deux candidats, deux cousins, Robert et Xavier Peugeot, pour la représenter au sein du conseil d'administration du constructeur Stellantis, né de la fusion entre PSA, Fiat et Chrysler. "Il s'agit d'une échéance ... Lire la suite
-
Après plusieurs semaines de tension, le marché des actifs numériques montre des signes de répit. Le bitcoin semble avoir trouvé un plancher à court terme après son point bas intraday du 21 novembre à 80 553 dollars, avant de rebondir, d'après le département Recherche ... Lire la suite
-
La Polynésie en deuil après le drame survenu à Afaahiti, à Tahiti, ou deux éboulements se sont produits à quelques heures d'intervalle. Huit personnes, dont une fillette de trois ans, ont perdu la vie, 29 logements et 50 personnes ont été évacués. Une enquête a ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer