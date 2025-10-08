JP Morgan anticipe un bénéfice de Phillips 66 inférieur aux attentes de Street pour le troisième trimestre

8 octobre - ** J.P. Morgan s'attend à ce que Phillips 66

PSX.N soit légèrement en deçà des estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, prévoyant un bénéfice par action ajusté de 2,14 $, soit environ 3 % de moins que les attentes de Wall Street (2,22 $), car la baisse de l'utilisation des raffineries et la hausse des coûts contrebalancent des marges plus solides

** La société de courtage estime que les bénéfices avant impôts du raffinage s'élèvent à 382 millions de dollars au troisième trimestre, en baisse par rapport aux 392 millions de dollars du trimestre précédent, avec un taux d'utilisation d'environ 93%, contre 98%

** JPM a relevé son estimation du BPA ajusté pour 2025 de 4,25 $ à 5,98 $, reflétant la normalisation des marges de raffinage

** La société de courtage a maintenu sa note "surpondérée" et a relevé son objectif de cours, le portant de 131 à 166 dollars

** 9 des 21 sociétés de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou plus, 12 comme un "maintien"; l'objectif de cours médian est de 140 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 16% depuis le début de l'année