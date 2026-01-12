JP Morgan abaisse les objectifs de cours pour American Towers, Crown Castle et SBA Communications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 janvier - ** Le courtier JP Morgan réduit les objectifs de cours pour American Tower AMT.N à 245 $ contre 250 $, Crown Castle CCI.N à 110 $ contre 115 $, et SBA Communications
SBAC.O à 240 $ contre 245 $
** Le courtier réduit les prévisions de nouveaux contrats de location pour les entreprises en raison de l'impact potentiel d'EchoStar/DISH ** JP Morgan prévoit désormais de nouveaux revenus de colocation/amendement pour 2026 de 138 millions de dollars pour AMT, contre 158 millions de dollars; 91 millions de dollars pour CCI, contre 116 millions de dollars; et 38 millions de dollars pour SBAC, contre 40 millions de dollars ** JP Morgan s'attend à ce que le DISH Network d'EchoStar, un client d'entreprises telles que AMT, CCI et SBAC, continue à payer les obligations de location jusqu'à ce que les transactions de spectre se terminent, vers la mi-2026 ** Cette situation aura des répercussions négatives sur les résultats des entreprises à partir du troisième trimestre 2026 ** En 2025, l'AMT a baissé de 4,3 %, la CCI a baissé de 2,1 % et la SBAC a baissé de 5,1 %
