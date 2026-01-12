 Aller au contenu principal
JP Morgan abaisse les objectifs de cours pour American Towers, Crown Castle et SBA Communications
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 19:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Le courtier JP Morgan réduit les objectifs de cours pour American Tower AMT.N à 245 $ contre 250 $, Crown Castle CCI.N à 110 $ contre 115 $, et SBA Communications

SBAC.O à 240 $ contre 245 $

** Le courtier réduit les prévisions de nouveaux contrats de location pour les entreprises en raison de l'impact potentiel d'EchoStar/DISH ** JP Morgan prévoit désormais de nouveaux revenus de colocation/amendement pour 2026 de 138 millions de dollars pour AMT, contre 158 millions de dollars; 91 millions de dollars pour CCI, contre 116 millions de dollars; et 38 millions de dollars pour SBAC, contre 40 millions de dollars ** JP Morgan s'attend à ce que le DISH Network d'EchoStar, un client d'entreprises telles que AMT, CCI et SBAC, continue à payer les obligations de location jusqu'à ce que les transactions de spectre se terminent, vers la mi-2026 ** Cette situation aura des répercussions négatives sur les résultats des entreprises à partir du troisième trimestre 2026 ** En 2025, l'AMT a baissé de 4,3 %, la CCI a baissé de 2,1 % et la SBAC a baissé de 5,1 %

Valeurs associées

AMER TOWER REIT
170,279 USD NYSE +1,04%
CROWN CASTL REIT
84,810 USD NYSE +1,36%
ECHOSTAR RG-A
126,1600 USD NASDAQ +5,13%
SBA CMMNS REIT-A
184,6000 USD NASDAQ +1,88%
