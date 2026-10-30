Journée noire pour l'IA, le Nasdaq plonge de plus de 3%

Les marchés américains ont lourdement décroché vendredi, poursuivant leur correction de la veille après de nouvelles déceptions chez les géants technologiques. Les résultats d'Intel et d'Amazon ont ravivé les inquiétudes concernant la rentabilité des investissements colossaux dans l'intelligence artificielle, provoquant une nouvelle vague de ventes dans les semi-conducteurs et les infrastructures informatiques. La remontée des cours du pétrole a également compliqué la séance, tandis que les investisseurs se sont réfugiés dans les valeurs défensives. Dans ce contexte, le S&P 500 plonge de 1,82% à 7 580,1 points, le Nasdaq 100 dévisse de 3,46% à 28 384,8 points, tandis que le Dow Jones résiste davantage, cédant 1,09% à 51 770,3 points.

La principale déroute est venue d'Intel (-31%), qui a pourtant renoué avec une croissance de 21% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 16,5 MdsUSD. Les investisseurs ont surtout retenu les perspectives particulièrement décevantes du fabricant américain, qui anticipe désormais entre 15 et 16 MdsUSD de revenus au quatrième trimestre, contre 17 MdsUSD attendus, ainsi qu'un bénéfice ajusté de seulement 0,25 USD par action, contre 0,43 USD anticipé. Le groupe continue de souffrir de la faiblesse du marché des PC et de difficultés industrielles, tout en prévenant que ses investissements massifs pourraient maintenir ses flux de trésorerie dans le rouge cette année.

Amazon (-1%) n'a pas davantage réussi à convaincre malgré une accélération de 39% de la croissance d'AWS, son activité cloud, à 46 MdsUSD. Les investisseurs se sont notamment inquiétés des dépenses d'investissement colossales du géant du commerce en ligne, qui devraient atteindre environ 220 MdsUSD sur l'ensemble de l'année, alors que son cash-flow libre sur douze mois est désormais négatif de 42,4 MdsUSD. Ses prévisions de bénéfice opérationnel pour le quatrième trimestre, comprises entre 28,5 et 33,5 MdsUSD, ont également déçu les attentes.

Cette nouvelle désillusion a entraîné une véritable débandade dans les semi-conducteurs, l'ETF SOXX abandonnant plus de 7%. AMD (-11%), Sandisk (-14%) et Micron (-5%) essuient de lourdes pertes, tandis que Nvidia (-4%) et Broadcom (-5%) ne sont pas épargnés. Les ventes gagnent également les fournisseurs d'infrastructures d'IA, notamment Dell (-11%), Nebius (-10%) et Bloom Energy (-9%), entraînant la technologie (-4,9%) largement en queue du S&P 500.

Les inquiétudes ne se limitent toutefois pas à l'IA. Reddit (-29%) a été lourdement sanctionné malgré une croissance de 53% de ses revenus trimestriels, les investisseurs s'inquiétant d'une baisse du trafic provenant des moteurs de recherche, notamment depuis l'intégration des réponses générées par l'IA dans Google. Un signal préoccupant pour les entreprises dont l'audience dépend encore largement des moteurs de recherche traditionnels.

Face à cette vague de ventes, les investisseurs ont privilégié les secteurs défensifs, permettant aux biens de consommation courante ( 1,5%) de terminer en tête du S&P 500, tandis que les services aux collectivités ( 0,8%) ont également progressé. La santé ( 0,3%) a mieux résisté, notamment grâce à Regeneron ( 11%), dont les revenus trimestriels ont bondi de 36%, à 5,1 MdsUSD, portés par la croissance de ses principaux médicaments.

L'énergie ( 1,4%) figure également parmi les secteurs les plus performants, soutenue par une nouvelle hausse des prix du pétrole et les résultats encourageants d'ExxonMobil et Chevron, qui ont profité de l'amélioration des marges de raffinage. Le WTI progresse d'environ 2%, au-dessus de 104 USD le baril, alors que les tensions au Moyen-Orient continuent de faire craindre des perturbations de l'approvisionnement.

Enfin, le climat de défiance a également gagné les cryptomonnaies, après le piratage historique de Binance, qui aurait entraîné le vol de 6,3 MdsUSD d'actifs numériques.

Les obligations souveraines américaines ont en revanche retrouvé leur attrait de valeur refuge, provoquant une nouvelle détente des rendements obligataires.

La semaine prochaine s'annonce tout aussi mouvementée, avec les élections américaines de mi-mandat mardi, qui pourraient voir les républicains perdre leur majorité à la Chambre des représentants, voire au Sénat, selon les derniers sondages. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Ukraine resteront également au centre des préoccupations, tandis que la saison des résultats se poursuivra avec les publications très attendues d'Apple, Palantir, AMD, McDonald's, Qualcomm et Uber.