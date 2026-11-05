Journée noire à Wall Street, le Nasdaq plonge de près de 6%

Les marchés américains ont lourdement décroché jeudi, effaçant largement leur rebond de la veille alors que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat commence à susciter des inquiétudes concernant l'avenir des investissements dans l'intelligence artificielle. Après avoir salué mercredi la perspective d'un blocage législatif à Washington, les investisseurs redoutent désormais qu'un Congrès démocrate ne durcisse la réglementation encadrant les centres de données, provoquant une nouvelle vague de ventes dans les semi-conducteurs et les infrastructures d'IA. À l'approche de la clôture, le S&P 500 plonge de 4,35% à 7 354,0 points, le Nasdaq 100 dévisse de 6,36% à 26 629,8 points, tandis que le Dow Jones abandonne 3,44% à 51 523,1 points.

La séance marque une nette aggravation des tensions déjà perceptibles mercredi, lorsque les semi-conducteurs avaient poursuivi leur correction malgré le rebond du reste de Wall Street. Si les investisseurs avaient initialement salué la victoire démocrate et la perspective d'un blocage législatif à Washington, les inquiétudes concernant les conséquences du nouveau rapport de force politique sur l'industrie de l'IA avaient déjà commencé à peser sur les valeurs technologiques. La possibilité d'un encadrement plus strict de la construction de centres de données, dont le développement suscite une opposition croissante dans plusieurs États, alimente désormais les interrogations sur la pérennité du cycle d'investissement dans l'IA, au point que les dégagements, jusque-là concentrés sur la technologie, se sont propagés à l'ensemble du marché.

Ces inquiétudes frappent de plein fouet les semi-conducteurs, dont l'indice SOX de Philadelphie plonge de plus de 10%, prolongeant une correction déjà particulièrement sévère depuis plusieurs semaines. Micron (-17%), AMD (-17%) et Sandisk (-22%) subissent de nouveaux dégagements massifs, tandis que Nvidia (-9%) et Broadcom (-10%) ne sont pas épargnés. La déroute gagne également les équipements de fabrication, à l'image de Lam Research (-16%) et Applied Materials (-14%), alors que les investisseurs commencent à envisager un ralentissement des dépenses d'investissement de leurs principaux clients.

La défiance s'étend à l'ensemble de la chaîne d'infrastructures d'IA, notamment Nebius (-16%), Dell (-15%), Bloom Energy (-17%) et GE Vernova (-8%), qui avaient pourtant largement profité de l'engouement pour la construction de centres de données. Cette nouvelle vague de ventes entraîne le secteur technologique (-6,7%) largement en queue du S&P 500, tandis que le Nasdaq Composite, en baisse de 5,1%, entre en territoire de correction, avec un recul supérieur à 10% depuis son record de début octobre.

Le mouvement dépasse toutefois largement les valeurs liées à l'IA, avec les onze secteurs du S&P 500 qui évoluent désormais dans le rouge. Les industrielles (-4,1%) et la consommation discrétionnaire (-4,1%) ont également subi de lourdes pertes, tandis que les biens de consommation courante (-0,6%) ont mieux résisté. L'indice de volatilité VIX bondit de plus de 60%, à environ 27 points, témoignant d'une remontée explosive de l'aversion au risque.

Quelques publications parviennent néanmoins à échapper à cette débâcle, à commencer par AppLovin ( 30%), dont les revenus trimestriels ont dépassé les attentes et dont les perspectives pour le quatrième trimestre ont également agréablement surpris. À l'inverse, Qualcomm (-10%) est sanctionné après des prévisions décevantes pour son activité de puces destinées aux smartphones.

Même les statistiques économiques encourageantes n'ont pas suffi à enrayer la correction. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont pourtant reculé à 189 000, leur plus bas niveau depuis trois mois et demi, tandis que la productivité américaine a progressé de 3,6% au troisième trimestre, permettant une baisse inattendue de 0,7% des coûts salariaux unitaires. Ces chiffres témoignent d'une économie encore résistante, mais les investisseurs privilégient désormais la réduction de leur exposition au risque, favorisant les obligations souveraines américaines, dont le rendement à dix ans recule de cinq points de base, à 4,83%.