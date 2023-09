Journée Mondiale du Sepsis : ABIONYX Pharma confirme son engagement contre le sepsis, enjeu de santé publique au niveau mondial

• Le sepsis, 3ème cause de mortalité dans le monde, aggravée par la propagation des infections bactériennes avec le réchauffement climatique et par le vieillissement de la population



• Aucune option thérapeutique efficace contre le sepsis disponible à date



• L’approche innovante d’ABIONYX par le rétablissement du niveau de protéine apoA-1 dans le corps humain pour éliminer les endotoxines, permet au patient de mieux lutter contre le sepsis



• Des résultats cliniques positifs de l’étude 2a RACERS pour le traitement du sepsis seront détaillés dans une publication scientifique à venir d’ici fin 2023



Toulouse, FRANCE, Lakeland MI, USA, le 12 septembre, 2023, à 20h00 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-1 recombinante naturelle au monde, revient sur son engagement et son analyse stratégique pour le développement de son traitement innovant de rupture à l’occasion de la Journée Mondiale du Sepsis.



