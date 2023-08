Journée du dépassement de la Terre : où sont les investissements importants ?

"Tout n'est pas perdu lorsqu'il s'agit de ramener la Journée du dépassement de la Terre à un niveau d'équilibre, et éventuellement à un niveau d'excédent. Toutefois, cela nécessite des transformations et des interventions dans de nombreux secteurs.' (Crédits photo : Pexels - Markus Spiske )

Par Michael Lewis, responsable de la recherche ESG chez DWS

Cette année, la Journée du dépassement de la Terre (Earth Overshoot Day) tombe ce jour, le 2 août. Cette date précoce dans le calendrier - par rapport aux années 1970 où l'on estimait que les besoins en ressources correspondaient presque exactement à ce qui pouvait être régénéré en un an - marque une augmentation significative de la demande en ressources écologiques de la part de l'humanité. La pression exercée sur les ressources de la planète est due au doublement de la population mondiale (1) et au quadruplement du produit intérieur brut mondial (2) au cours du dernier demi-siècle.

Des mesures décisives pour entamer la transformation sont nécessaires de toute urgence

Tout n'est pas perdu lorsqu'il s'agit de ramener la Journée du dépassement de la Terre à un niveau d'équilibre, et éventuellement à un niveau d'excédent. Toutefois, cela nécessite des transformations et des interventions dans de nombreux secteurs.

Parmi les moyens les plus efficaces de faire évoluer la Journée du dépassement de la Terre, citons la réduction de moitié des émissions de carbone dans les activités industrielles, l'introduction de mesures d'efficacité énergétique, par exemple dans l'immobilier commercial et résidentiel, la réduction de moitié du gaspillage alimentaire et le remplacement de la consommation de viande par des protéines d'origine végétale.

Selon le Global Footprint Network, une réduction de 50 % des émissions de carbone, par exemple, permettrait de réduire la durée de vie de 93 jours. En outre, la législation peut contribuer à améliorer les conditions d'investissement pour réaliser les transformations nécessaires. Par exemple, ce mois-ci (3), la Commission européenne a proposé des objectifs juridiquement contraignants visant à réduire les déchets alimentaires de 30 % par habitant d'ici à 2030.

Des possibilités de financement pour soutenir les petites et moyennes entreprises contribuant à la transformation

Des initiatives telles que la tarification du carbone, l'efficacité énergétique, la mise en œuvre de technologies durables dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'industrie, ainsi que la lutte contre le gaspillage alimentaire, pourraient non seulement contribuer à une utilisation plus durable des ressources, mais aussi, selon nous, offrir des opportunités d'investissement attrayantes.

Il s'agit notamment de l'achat de quotas de carbone de l'UE, qui peut contribuer à une réduction réelle des émissions, de la modernisation des bâtiments, qui peut entraîner une augmentation de la valeur des biens immobiliers (4) et une diminution du risque de défaut de paiement des prêts hypothécaires (5). En ce qui concerne les déchets alimentaires, le WWF a travaillé avec ses partenaires (6) pour déployer l'intelligence artificielle dans les systèmes d'achat des chaînes de magasins d'alimentation.

Le résultat a été, en moyenne, une réduction de 14,8 % des déchets alimentaires pour chaque magasin piloté dans le cadre du projet. Selon nous, ces mesures contribueront à renforcer la sécurité énergétique, à favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à favoriser la croissance de l'emploi sur l'ensemble du continent européen (7).

Étant donné que toutes les transformations sont des projets ambitieux qui nécessitent un déploiement important de moyens financiers, nous mettons l'accent sur le rôle que nous pouvons jouer, en tant que gestionnaire d'actifs, dans le financement de ces transformations. Par exemple, nous voyons le prêt direct devenir un pilier important, apportant la rapidité et la flexibilité nécessaires pour conduire le changement technologique, accélérer la croissance et améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) à travers le continent européen.

Les PME étant responsables de 60% des émissions de gaz à effet de serre du continent (8), elles joueront un rôle essentiel dans la transformation de l'Europe. Les emprunteurs particulièrement adaptés aux prêts directs seront les PME particulièrement axées sur la transition énergétique de l'Europe, la technologie et la numérisation, ainsi que sur les soins de santé, et celles qui contribuent à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement européennes.

Ces mesures et initiatives de transformation peuvent également offrir la possibilité d'un « double dividende » : d'une part, contribuer à atténuer les effets du changement climatique et faire reculer la Journée du dépassement de la Terre et, d'autre part, réaliser une croissance économique durable grâce à la création de nouvelles technologies et solutions au fil du temps.

Vous trouverez d'autres recherches menées par DWS sur l'efficacité énergétique, la rénovation des bâtiments et la réduction des émissions de carbone dans notre dernier document de recherche sur la transformation de l'Europe.



1. Perspectives de la population mondiale des Nations unies (2022)

2. Base de données WEO du FMI (avril 2023).

3. Commission européenne (juillet 2023). Objectifs de réduction des déchets alimentaires https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/food-waste-reduction-targets_en

4. CBRE (2022). La certification de durabilité dans l'immobilier en vaut-elle la peine ? Evidence from European office markets

5. EEFIG (2022). The quantitative relationship between energy efficiency improvements and lower probability of default of associated loans and increased value of the underlying assets (La relation quantitative entre les améliorations de l'efficacité énergétique et la probabilité moindre de défaillance des prêts associés et la valeur accrue des actifs sous-jacents) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/32387875-b94b-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-255678423

6. WWF (avril 2023). https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/move-over-chatgpt-ai-is-coming-for-food-waste-too

7. Commission européenne (mars 2020). Libérer tout le potentiel des PME européennes

8. Commission européenne (mars 2020). Libérer tout le potentiel des PME européennes