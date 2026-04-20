JOURNÉE DE transactions-Un ralentissement, mais toujours de l'optimisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Le pétrole a augmenté lundi et les principaux indices boursiers américains ont baissé en raison de la nouvelle escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz, bien que les mouvements relativement modérés du marché suggèrent que les investisseurs espèrent que les négociations reprendront et aboutiront à des résultats positifs.

Dans ma chronique d'aujourd'hui , j'examine comment la résurgence des grandes entreprises technologiques remet paradoxalement en lumière les risques liés à l'IA qui pèsent sur le secteur, notamment le risque de concentration et les coûts élevés de l'énergie.

Et avant de poursuivre votre lecture, n'oubliez pas de vous inscrire pour assister à mon prochain webinaire du LSEG, le 23 avril, où je parlerai des valeurs refuges en période d'incertitude avec mon collègue de ROI Mike Dolan.

Si vous avez plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui.

1. L'Iran envisage des discussions avec les États-Unis au Pakistan, alors que le blocus n'est toujours pas résolu

2. Le trafic maritime d'Ormuz de nouveau à l'arrêt après des tirs et une saisie

3. Le candidat à la Fed, Warsh, s'engage en faveur de l'indépendance de la banque centrale, avec des limites

4. EXCLUSIF - Selon certaines sources, la BoJ ne relèvera probablement pas ses taux en avril

5. Les investisseurs s'engouffrent dans les actions américaines alors que le renouveau de "TINA" met à mal les transactions de "TIARA"

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: L'Asie dans le vert, les principaux indices en hausse de ~0,5%; l'Europe dans le rouge, les principaux indices en baisse de ~1%. Les trois principaux indices de Wall Street ont baissé - le Nasdaq interrompt sa série de 13 jours de hausse - mais le Russell 2000 est en hausse de 0,5% pour atteindre un nouveau record historique.

* SECTEURS/ACTIONS: Six secteurs du S&P 500 en hausse, cinq en baisse. Les actions des développeurs de médicaments psychédéliques sont en hausse. Apple -1,5 % dans les échanges après les heures de bourse suite à l'annonce de la démission de Tim Cook de son poste de directeur général, mais les actions récupèrent la plupart de leurs pertes.

* FX: Le dollar baisse légèrement. Le CAD et le NOK sont les plus grands gagnants du G10, l'INR et le ZAR sont les plus grands perdants du marché des changes des pays émergents.

* OBLIGATIONS: Les rendements des JGB baissent, les 30 ans sont au plus bas depuis 3 semaines; le rendement des gilts à 10 ans augmente de 7 points de base; les rendements américains augmentent de 2 points de base à court terme.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole bondit: Brent +5,6%, WTI +6,9%. Mais les deux restent confortablement en dessous de 100 $/b. Les métaux précieux baissent de ~1%.

Points de discussion d'aujourd'hui

* Le début de la fin?

Oui, les prix du pétrole et la volatilité des actions ont grimpé lundi, et les actions américaines ont chuté lorsque les espoirs de désescalade au Moyen-Orient et de réouverture du détroit d'Ormuz ont été déçus. Mais la résistance des marchés à la guerre et à ses retombées se renforce.

Si vous aviez dit au début de la guerre qu'elle durerait au moins huit semaines, que le pétrole serait inférieur à 100 dollars le baril, que le S&P 500 et le Nasdaq atteindraient des sommets, que le VIX serait inférieur à 20 et que le rendement du Trésor à 10 ans serait de 4,25 %, vous auriez peut-être suscité quelques regards étranges. Mais nous y sommes.

* C'est un Warsh

Kevin Warsh , ancien gouverneur de la Fed, sera interrogé par les sénateurs américains mardi lors de son audition de confirmation, la prochaine étape de son parcours pour remplacer Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale. Il devrait dire aux législateurs qu'il est "déterminé à faire en sorte que la conduite de la politique monétaire reste strictement indépendante".

Mais le président Donald Trump, qui a nommé M. Warsh, n'est pas aussi attaché à l'idée de l'indépendance de la Fed, et a clairement indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaitait une baisse des taux d'intérêt. M. Warsh sera confronté mardi à des questions difficiles sur la manière dont il dirigera la banque centrale et résistera à toute pression de la Maison Blanche.

* La technique à la limite

La semaine dernière, c'était la finance, cette semaine c'est la technologie qui est à l'honneur dans les résultats américains, alors qu'IBM, Intel et Tesla publient leurs derniers résultats. Bien que le Nasdaq, à forte composante technologique, ait interrompu lundi une série historique de 13 jours de hausse, le recul par rapport au record de vendredi n'a été que de 0,3 %.

Les inquiétudes concernant le retour sur investissement, les risques de concentration, la flambée des coûts de l'énergie et les problèmes de sécurité de Mythos sont pour l'instant mises de côté. Les trois rapports publiés cette semaine donneront un premier signal quant au bien-fondé de la résurgence de l'optimisme autour de l'intelligence artificielle.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* L'évolution de la situation au Moyen-Orient

* Mouvements sur le marché de l'énergie

* Inflation CPI en Nouvelle-Zélande (T1)

* Commandes à l'exportation de Taïwan (Mars)

* Emploi au Royaume-Uni (Février)

* Indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne (Avril)

* Ventes au détail aux Etats-Unis (Mars)

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Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas celles de Reuters News qui, conformément aux principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.