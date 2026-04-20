Qui est John Ternus, le nouveau directeur général d'Apple ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a nommé lundi un initié, John Ternus, comme son prochain directeur général, chargeant le chef du matériel de longue date de diriger l'entreprise après Tim Cook, alors que le fabricant de l'iPhone se prépare à des changements à l'échelle de l'industrie, sous l'impulsion de l'intelligence artificielle.

Ce changement de direction marque la fin d'une époque pour l'une des entreprises les plus emblématiques du monde, alors que ses rivaux misent sur des produits utilisant l'intelligence artificielle pour desserrer l'emprise d'Apple sur le marché de l'électronique grand public.

Voici quelques informations clés sur Ternus:

UN VÉTÉRAN DE LONGUE DATE

Ternus a rejoint l'équipe de conception de produits d'Apple en 2001 et est devenu vice-président de l'ingénierie matérielle en 2013.

Il a rejoint l'équipe dirigeante de la société en 2021, date à laquelle il a pris ses fonctions actuelles de vice-président senior de l'ingénierie matérielle, sous la responsabilité de Cook.

LES PARIS DE L'INGÉNIERIE MATÉRIELLE

Ternus a supervisé certains des paris matériels les plus conséquents d'Apple ces dernières années, notamment les équipes à l'origine de l'iPhone, de l'iPad, du Mac, de l'Apple Watch et des AirPods.

Il a joué un rôle clé dans la relance des ventes de produits tels que les ordinateurs Mac d'Apple, qui ont gagné des parts de marché ces dernières années.

RÉVISION DE L'IPHONE

Ternus a récemment présenté l'iPhone Air de l'entreprise à l'automne dernier, la plus grande refonte de l'iPhone depuis 2017.

APPLE CONFIE LES RÊNES À TERNUS

Ternus prendra ses fonctions de directeur général d'Apple le 1er septembre, succédant à Cook - qui a dirigé Apple depuis 2011 et deviendra le président exécutif de l'entreprise.

Ternus, 50 ans, a le même âge que Cook lorsqu'il a succédé au cofondateur Steve Jobs à la tête de l'entreprise en 2011.

Il rejoindra également le conseil d'administration d'Apple à compter du 1er septembre.

PREMIÈRE CARRIÈRE

Avant d'entrer chez Apple, Ternus a travaillé comme ingénieur mécanicien chez Virtual Research Systems. Il est titulaire d'une licence en génie mécanique de l'université de Pennsylvanie.