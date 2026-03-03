JOURNÉE DE transactions-La vente fait boule de neige, l'agitation se propage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

La déroute des actions déclenchée par l'aggravation de la crise au Moyen-Orient s'est propagée mardi alors que Wall Street a finalement plié, la flambée des prix de l'énergie et l'élargissement des fissures dans la plupart des autres marchés d'actifs forçant les investisseurs et les décideurs politiques à repenser leurs perspectives .

Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'examine comment les turbulences actuelles ont mis en évidence les faiblesses du portefeuille d'investissement traditionnel "60-40" . Avec la chute des actions et des obligations, où est la protection offerte par la diversification?

Si vous avez plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui.

1. Le conflit au Moyen-Orient s'aggrave alors que les frappes israéliennes et américaines touchent à nouveau l'Iran; le pétrole s'envole, les actions chutent

2. Les prix mondiaux de l'énergie montent en flèche alors que la crise iranienne perturbe le transport maritime et la production de pétrole et de gaz

3. Le dollar retrouve son plaisir, mais seulement par défaut: Mike Dolan

4. Les marchés obligataires sont dominés par la crainte de l'inflation, ce qui fait chuter les paris sur une baisse des taux

5. La Fed est confrontée à de nouveaux risques d'inflation et de croissance malgré la résilience énergétique des États-Unis

Principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: S&P 500, Nasdaq, Dow perdent ~1%, Japon -3%, Corée du Sud -7%. Principaux indices européens en baisse de 2,5-3,5%, Brésil et Mexique -3%.

* SECTEURS/ACTIONS: Les 11 secteurs du S&P 500 chutent, menés par les matériaux (-2,7 %) et les produits industriels (-2 %). Les actions du secteur de la défense et de l'aérospatiale ont baissé de 2% par rapport à leur record de lundi. Micron Technology, Newmont Corp -8%; Best Buy, Target +7%.

* FX: Dollar à nouveau en forte hausse, USD/JPY dans la "zone d'intervention" près de 158,00. Les devises des pays émergents ont souffert: le real brésilien a connu sa pire journée de l'année (-2%), le peso chilien (-3%).

* OBLIGATIONS: Les rendements américains augmentent de 2 points de base, les deux baisses de taux américaines de cette année ne sont plus entièrement prises en compte. Les rendements espagnols augmentent de 10 points de base après que Trump ait menacé de réduire les échanges avec l'Espagne. .

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole bondit de 5%, le Brent est au plus haut depuis juillet 2024. Le diesel américain est au plus haut depuis novembre 2023, le GNL européen +22%. Or -4%, autres métaux précieux -9%. Cuivre américain -2%.

Points de discussion d'aujourd'hui

* Ce qui monte doit redescendre

Peu d'endroits des marchés mondiaux échappent à l'effondrement qui prend de l'ampleur. Les poches qui auraient pu être isolées par des fondamentaux solides ou considérées comme des options de diversification raisonnables sont frappées aussi durement que les autres.

Les actions sud-coréennes, l'or et l'argent ont été parmi les plus grands perdants de la journée de mardi. Ce n'est pas une coïncidence s'ils ont été parmi les plus grands gagnants récemment - l'or et l'argent à la fin de l'année dernière, et le KOSPI en hausse de 50 % au cours des deux premiers mois de cette année. Dans la ruée vers les liquidités, les actifs qui ont le plus augmenté lors des vagues de spéculation frénétique sont ceux qui ont le plus de marge de manœuvre pour chuter.

* Kevin nous aide maintenant

Les deux baisses de taux d'un quart de point décidées par la Fed cette année ne sont plus entièrement prises en compte dans les contrats à terme sur les taux américains de 2026. À l'heure actuelle, les investisseurs considèrent le choc négatif de l'offre d'énergie et la flambée des prix comme une menace pour l'inflation plutôt que comme un risque pour la croissance, et ils fixent le prix de la Fed en conséquence.

L'inflation étant déjà largement supérieure à l'objectif de la Fed, l'environnement ne pourrait pas être plus difficile pour Kevin Warsh, le candidat du président Donald Trump à la présidence de la Fed, qui devrait succéder à Jerome Powell en mai. La première mesure de la Fed sous la direction de Warsh pourrait-elle être une hausse des taux?

* Le crédit privé reste un problème

Alors que les événements au Moyen-Orient étouffent les prix des actifs mondiaux, les problèmes qui se profilent sous le capot du marché du crédit privé n'ont pas disparu. Au contraire, l'augmentation des rachats du fonds de crédit privé phare de Blackstone montre qu'ils s'intensifient.

Les actions de Blackstone ont chuté de 5 % mardi, de même que celles de ses rivaux KKR et Apollo. Tous ces fonds ont perdu environ 30 % cette année et sont en recul de 45 à 50 % par rapport à leurs plus hauts niveaux historiques. Les troubles géopolitiques ont accéléré la ruée vers les liquidités, ce qui a fait boule de neige.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* L'évolution de la situation au Moyen-Orient, notamment en ce qui concerne les perturbations de l'approvisionnement en énergie

* PIB de l'Australie (T4)

* PMI des services au Japon (Février)

* PMI "officiels" de la Chine pour l'industrie manufacturière et les services (Février)

* Confiance des consommateurs japonais (Février)

* Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, prend la parole

* PMI des services au Royaume-Uni (Février)

* Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, et le membre du conseil d'administration, Piero Cipollone, s'expriment lors d'événements distincts

* PMI des services de la zone euro (Février)

* Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, prend la parole

* PMI américain (Février)

* ISM des services aux États-Unis (Février)

* Emploi dans le secteur privé américain ADP (Février)

