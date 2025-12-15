JOURNÉE DE transactions-Emploi et inquiétude de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

La prudence a pesé sur Wall Street lundi, les investisseurs attendant le rapport sur l'emploi américain de mardi , tandis que la pression vendeuse sous-jacente et l'incertitude sur la personne qui sera nommée pour remplacer le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont érodé les gains antérieurs des bons du Trésor.

Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Dans ma chronique graphique d'aujourd'hui, j'examine l'évolution des marchés à l'aube de la dernière semaine complète de transactions de l'année. Les inquiétudes concernant l'IA et les rendements à long terme dominent le paysage des actions et des obligations, tandis que sur le marché des changes, le yuan chinois se renforce de plus en plus.

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Wall Street dans le rouge, le Nasdaq et le Russell 2000 enregistrent les plus fortes baisses. Asie en baisse, Kospi -2%; Europe en hausse, emmenée par les valeurs financières.

* SECTEURS/ACTIONS: Technologie -1%, santé +1,3%. Trois secteurs américains baissent, huit augmentent, mais les indices finissent toujours en baisse. ServiceNow -11,5%, Broadcom -5,5%.

* CHANGE: Le peso chilien atteint un plus haut de 14 mois sur les élections générales mais termine à -0,5%, l'une des plus fortes baisses de la journée. Bitcoin - 3 % à 85 000 $.

* OBLIGATIONS: Les rendements des bons du Trésor ont baissé de 5 points de base plus tôt. Mais le mouvement s'essouffle, les rendements finissent seulement 1-2 bps plus bas.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole -1%; les métaux précieux se redressent fortement, portant le platine à son plus haut niveau depuis 14 ans, 1 810 $ l'once.

Les points à retenir aujourd'hui

* Publication tardive des chiffres de l'emploi aux États-Unis

Les chiffres officiels du marché du travail américain pour le mois de novembre seront publiés mardi, plus tard que prévu en raison de la fermeture du gouvernement, et moins d'une semaine après que la Fed ait de nouveau réduit ses taux, tout en signalant qu'elle pourrait rester en attente pendant un certain temps.

Comme d'habitude, l'attention se concentrera sur les deux principaux chiffres, mais il ne sera pas facile d'obtenir une lecture claire du brouillard du marché de l'emploi. Le taux de chômage continue d'être faussé par des problèmes uniques d'offre et de demande de main-d'œuvre; et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière que la croissance moyenne de la masse salariale d'environ 40 000 par mois pourrait être surestimée de 60 000. En d'autres termes, il se peut que l'économie soit en fait en train de perdre des emplois.

* La Chine continue de tirer la sonnette d'alarme

La lecture des dernières données mensuelles de la Chine est assez claire: la deuxième économie mondiale a enregistré en novembre des résultats moins bons que prévu, ce qui incite les autorités à faire davantage pour stimuler la demande intérieure et la croissance.

Mais Pékin a-t-il l'appétit nécessaire? La semaine dernière, la Conférence centrale sur le travail économique, une réunion clé du Parti communiste pour établir le programme politique de 2026, a déclaré que l'environnement mondial n'était plus "défavorable" et a indiqué que les déficits budgétaires de l'année prochaine seraient maintenus à des niveaux "nécessaires", ce qui suggère qu'il n'y a pas de désir d'une grande stimulation. Les économistes préviennent qu'un soutien supplémentaire sera nécessaire.

* L'année s'achève sur un coup d'éclat des banques centrales

La dernière semaine complète de transactions de l'année sera agitée pour les traders de devises, de taux et d'obligations, car cinq banques centrales du G10 annoncent leurs dernières décisions politiques de 2025 - les autorités monétaires de la Norvège, de la Suède, de la Grande-Bretagne, de la zone euro et du Japon.

La Banque d'Angleterre, jeudi, et la Banque du Japon, vendredi, pourraient être les temps forts. La BoE devrait réduire ses taux par la plus petite des marges - un vote de 5-4, le gouverneur Andrew Bailey faisant pencher la balance. La Banque du Japon devrait relever ses taux, et tous les regards seront tournés vers les signaux envoyés par le gouverneur Kazuo Ueda pour l'année prochaine.

Graphique de la dernière semaine complète de cotation de 2025

La dernière semaine boursière complète de 2025 est en cours, mais les investisseurs ne peuvent pas encore commencer à se détendre pour les fêtes de fin d'année, car l'intelligence artificielle et les problèmes budgétaires menacent de gâcher les réjouissances.

Wall Street, frappée la semaine dernière par les sombres avertissements des géants de la technologie Oracle

ORCL.N et Broadcom AVGO.O , reste sur ses gardes quant aux capacités de l'intelligence artificielle à générer des profits.

Et même si la Réserve fédérale a abaissé ses taux d'intérêt la semaine dernière et dévoilé un programme d'achat de bons du Trésor à grande échelle, les rendements obligataires à long terme augmentent et les courbes de rendement s'accentuent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis.

Cela signifie-t-il que les investisseurs doivent abandonner l'espoir d'un "rallye du Père Noël"?

Voici cinq graphiques qui devraient donner aux investisseurs un ENQUÊTE de ce que cette semaine pourrait leur réserver.

1. hAUSSE RAPIDE DES RENDEMENTS DES OBLIGATIONS À 30 ANS

Les rendements des obligations à long terme dans le monde entier sont à la hausse. La semaine dernière, le rendement des obligations américaines à 30 ans a atteint 4,8670 %, son niveau le plus élevé depuis début septembre, dépassant de manière convaincante la moyenne de 4,77 % pour 2025. Les obligations à long terme doivent maintenant faire face à la perspective d'une Maison Blanche qui cherche à faire tourner l'économie avec une politique fiscale laxiste et d'une Fed à tendance dovish.

La hausse des rendements à long terme n'est pas un phénomène propre aux États-Unis. Le Japon, la Grande-Bretagne et l'Australie ont également été sous les feux de la rampe récemment, le rendement allemand à 30 ans ayant atteint la semaine dernière son niveau le plus élevé depuis 2011.

2. L'ASCENSION VERTIGINEUSE DES COURBES DE RENDEMENT

Les inquiétudes budgétaires et les craintes d'inflation aux États-Unis - qui reflètent en partie la politique commerciale et fiscale du président Donald Trump, ainsi que la politisation de la Fed - se traduisent par des courbes de rendement plus raides dans l'ensemble. L'écart entre les taux à deux ans et à 30 ans est sur le point d'atteindre son niveau le plus élevé depuis quatre ans.

Les courbes plus raides sont généralement considérées comme le reflet de conditions économiques et financières "normales". Mais ce n'est pas le cas lorsque la partie arrière du marché obligataire est écrasée par les craintes que la banque centrale ait perdu de vue la question de l'inflation.

3. LA POUSSÉE SPÉCULATIVE DE L'ARGENT

Si vous voulez la preuve d'un boom spéculatif en fin d'année, ne cherchez pas plus loin que l'argent . Il a augmenté de 30 % au cours des trois dernières semaines. C'est déjà remarquable, mais ce que montre ce graphique de Brent Donnelly chez Spectra Markets est encore plus étonnant: une once d'argent vaut désormais plus qu'un baril de pétrole brut américain pour la première fois de l'histoire, si l'on excepte le moment où le prix des contrats à terme sur le pétrole a brièvement chuté en dessous de zéro en avril 2020.

4. LA VISION FLOUE D'ORACLE

Ces derniers mois, Oracle s'est davantage échangée comme une action "mème" que comme l'une des plus grandes entreprises du monde. Les actions ont augmenté de 36 % en une seule journée en septembre et la semaine dernière, a chuté de 15 % en deux jours, une baisse d'une ampleur inégalée depuis la pandémie, 2008 et la crise des dot-com. Oracle devient de plus en plus un indicateur du sentiment général des investisseurs à l'égard de l'IA - et les signaux actuels ne sont pas bons.

5. LA FORCE CROISSANTE DU YUAN

Le dollar américain a bien résisté au second semestre, l'indice du dollar ayant progressé de près de 2 % au cours de cette période. Toutefois, il n'a cessé de baisser par rapport au yuan chinois. À l'aube de la dernière semaine complète de l'année, ce taux croisé est à son plus bas niveau depuis 14 mois , avec la barrière des 7,00 yuans en vue.

Étant donné que l'excédent commercial de la Chine vient de dépasser pour la première fois les 1 000 milliards de dollars, la pression monte sur Pékin pour qu'il permette au yuan d'augmenter encore, beaucoup plus.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Japon, zone euro, Royaume-Uni, États-Unis PMI (Décembre, flash)

* Indice de sentiment ZEW en Allemagne (Décembre)

* Commerce de la zone euro (Octobre)

* Emploi, croissance de l'emploi, salaires au Royaume-Uni (octobre, novembre)

* Pedro Machado, membre du conseil d'administration de la BCE, prend la parole

* Discours du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem

* Emplois non agricoles aux États-Unis (Novembre)

* Ventes au détail aux États-Unis (Novembre)

