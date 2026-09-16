Jour J pour la Fed, Paris redresse timidement la tête

Quelques heures avant que la Fed ne dévoile l'orientation de sa politique monétaire, les principales places boursières européennes avancent à pas de loup : Paris s'adjuge ainsi 0,11% à 8 100 points, tandis que le DAX 40 progresse de 0,19%. La dynamique est un peu plus franche outre-Manche, où le Footsie 100 progresse de 0,37%.

La date du 16 septembre était marquée d'une petite croix dans l'agenda de tout investisseur qui se respecte. Après des semaines de doutes, d'interrogations et d'analyses, la Fed rendra officiellement sa décision quant à la trajectoire de ses taux dans la soirée.

Sauf coup de théâtre, la Fed devrait donc procéder à une hausse d'un quart de point, passant ainsi de 350-375 pb à 375-400 pb, imitant ainsi la BCE qui avait pris cette même décision la semaine dernière.

La probabilité d'un resserrement monétaire de la Fed est estimée à 92% par les marchés. Il s'agirait du premier relèvement de l'institution depuis juillet 2023.

"Lors de son intervention du 28 août, le président Kevin Warsh a durci le ton sur l'inflation, renforçant les attentes selon lesquelles les taux devront augmenter ou, à tout le moins, ne pas baisser", rappelle-t-on ce matin chez Robeco.

Le pétrole sous pression autour d'Ormuz

Il faut dire que depuis le début de la guerre en Iran, l'inflation galope des deux côtés de l'Atlantique, largement tirée par la flambée des cours de l'or noir.

A ce titre, peu de changements notables : ce matin, le Brent s'échange au-dessus de 107 USD le baril, tandis que le WTI évolue autour de 104 USD.

Alors que la situation semble plus ou moins figée autour d'Ormuz, l'Arabie saoudite a informé ses clients européens que certaines cargaisons de brut prévues pour la fin septembre seraient tout simplement... annulées ! En cause, des attaques de drones qui ont forcé Riyad à interrompre l'exploitation du stratégique oléoduc Est-Ouest.

"Des barils déjà alloués aux clients disparaissent désormais du marché physique", s'alarme Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue. Selon lui, le marché dispose désormais de la première preuve concrète que l'Arabie saoudite ne peut pas maintenir intégralement ses exportations tant que l'oléoduc reste hors service.

"Cette situation est clairement haussière pour le Brent et particulièrement préoccupante si les annulations devaient s'étendre de l'Europe aux clients asiatiques dans les jours à venir", souligne-t-il.

L'automobile pèse, Vallourec se distingue

Ce matin, l'indice parisien est tiré par STMicroelectronics ( 1,9%) et Bouygues ( 1,6%), mais largement freiné par Renault (-3,2%) et Stellantis (-2%). Le secteur auto est d'ailleurs en contraction partout en Europe, avec -2,7% pour VW, -2% pour Porsche, -1,6% pour Mercedes ou encore -1% pour BMW. Les analystes de chez Berenberg évoquent notamment les risques géopolitiques et les pressions inflationnistes qui s'ajoutent au manque de visibilité sur les résultats, aux surcapacités persistantes et à l'intensification de la concurrence.

Dans le reste de l'actualité, Vallourec avance de 4,5% après l'obtention d'un contrat majeur avec Subsea7 concernant un projet au large du Brésil.

bioMérieux recule de 1% malgré une étape réglementaire positive pour ses tests BioFire : le spécialiste du diagnostic in vitro a obtenu le marquage CE selon la réglementation européenne IVDR pour deux tests.

Assa Abloy ( 0,6%) fait part de l'acquisition de Pacific Lock Company (Paclock), un fabricant américain de cadenas et de matériel de sécurité, une opération qui lui permet "d'élargir sa capacité à fournir à ses clients des solutions de sécurité de haute qualité et sur mesure".

Novo ( 0,6%) profitera du congrès de l'Association européenne pour l'étude du diabète pour présenter 44 résumés scientifiques détaillant les avancées de son portefeuille et de son pipeline cardiométaboliques, couvrant l'obésité, le diabète de type 2 et les pathologies cardiovasculaires, rénales et hépatiques.

Enfin, Nordex ( 0,4%) annonce avoir reçu une commande de 91 MW pour le parc éolien Schönermark-Passow, dans le Land allemand du Brandebourg, de la part de TEUT Energieprojekte. Le contrat inclut également un accord de service premium d'une durée de 20 ans.