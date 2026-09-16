Jour de Fed

Dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire dans la soirée, les grandes places européennes font preuve d'une certaine prudence et s'affichent en très légère hausse.

A Paris, le CAC 40 avance de 0,14%, à 8 101,22 points, à Francfort le DAX 40 ne grappille que 0,01% et à Londres le FTSE 100 gagne 0,25%.

Pourtant, l'issue du comité de politique monétaire de la Fed semble déjà actée, étant donné qu'une très large majorité des investisseurs table sur un relèvement d'un quart de point des principaux taux directeurs, environ 92% selon le FedWatch Tool de CME Group.

Une surprise, comme un statu quo, est peu probable étant donné que les dernières données sur l'emploi ont été plutôt encourageantes avec 162 000 créations de postes en août, contre des attentes à seulement 55 000, et que l'inflation reste à un niveau élevé.

La hausse des prix n'est pas prête de ralentir avec le conflit au Moyen-Orient qui fait progresser les cours de l'or noir, même si l'on observe une très légère accalmie aujourd'hui. A New York, le WTI cède 0,63%, à 104,53 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 0,77%, à 107,57 dollars.

Un agenda macro-économique chargé

Les investisseurs ont déjà pris connaissance de la production industrielle de la zone euro qui s'est affaissée de 0,1% en juillet, contre des attentes à -0,02%.

Aux Etats-Unis, les intervenants surveilleront principalement les ventes au détail du mois d'août, l'indice des prix à l'importation et à l'exportation sur la même période, ainsi que les stocks hebdomadaires de pétrole.

Sur le marché des devises, l'euro se négocie contre 1,1541 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

Au sein du CAC 40, les constructeurs automobiles figurent dans le bas du palmarès avec -4,56% pour Renault et -3,01% Stellantis. Dans une note sur le secteur, Berenberg a maintenu son avis à neutre sur le premier et a dégradé le second d'acheter à neutre.

A l'inverse, STMicroelectronics gagne 2,45%, suivi de Bouygues qui avance de 1,67%.

De son côté, Soitec signe la meilleure performance du SBF 120 et bondit de 12,64%. JPMorgan est passé de neutre à surpondérer sur le titre du spécialiste des matériaux avancés pour l'industrie des semi-conducteurs, en relevant sa cible de cours de 98 à 200 euros.

Dans le haut du palmarès également, Vallourec s'adjuge 5,86% après avoir annoncé avoir remporté un "contrat majeur" auprès de Subsea7 pour produire environ 130 km de risers et flowlines, des produits qui forment le réseau de conduites sous-marines reliant les puits au fond de l'océan jusqu'à l'unité de production en surface, soit plus de 15 000 tonnes de tubes en acier carbone adaptés aux environnements hautement corrosifs.

Ailleurs en Europe, à Londres, Barratt Redrow bondit de 8,47%, sur son exercice clos le 28 juin dernier, le constructeur britannique de maisons individuelles a affiché une solide performance opérationnelle, marquée par la livraison de 17 667 logements, soit une hausse de 5%.