JOUR DE BOURSE-Les perspectives du secteur technologique sont incertaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Jeudi a été marqué par de légers reculs, à des degrés divers, sur les devises et les matières premières, alors que la remontée du dollar et la chute du prix du pétrole marquaient une pause. Dans le même temps, les actions ont progressé en Europe et en Asie, mais la faiblesse des géants technologiques a pesé sur Wall Street . Dans ma chronique d’aujourd’hui , je m’intéresse aux fluctuations de prix spectaculaires qui ont marqué Wall Street et d’autres marchés clés au cours du premier semestre, et j’explique pourquoi il ne faut pas confondre turbulence et déclin. Le boom boursier alimenté par l’IA a encore de beaux jours devant lui.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. Le PIB américain du premier trimestre a été fortement révisé à la hausse; mais les dépenses de consommation sont au point mort

2. Apple augmente les prix des MacBook et des iPad alors que les coûts de la mémoire s’envolent

3. Micron rejoint ses concurrents en proposant des offres liées à l’IA pour remédier au cycle d’expansion et de ralentissement du marché de la mémoire

4. Le marché obligataire américain anticipe des hausses de taux que la Fed pourrait ne jamais mettre en œuvre

5. JPMorgan redéfinit la course à la succession de Jamie Dimon avec un remaniement de sa direction

Principaux mouvements du marché aujourd’hui

* ACTIONS: Corée du Sud +5 %, Japon +4,5 %. Europe et Royaume-Uni +1 %. S&P 500 stable, Nasdaq -0,5 %, Dow +0,1 %.

* SECTEURS/TITRES: Six secteurs du S&P 500 en hausse, cinq en baisse. Industrie +2 %, services de communication -1 %. L'indice « SOX » des puces électroniques +3,5 %, l'ETF Roundhill des valeurs de la mémoire +10 %. Micron +15 %, Caterpillar +5,5 %, Apple et Dell -6 %. Microsoft -3,5 % et désormais -21 % en juin, son pire mois de tous les temps.

* MARCHÉS DES CHANGES: du dollar enregistre sa première baisse en sept jours. Le peso mexicain est la devise des marchés émergents qui progresse le plus après le maintien des taux par la banque centrale.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains reculent légèrement; l’adjudication des obligations à 7 ans s’est bien déroulée: offre indirecte faible, offre directe forte.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: du pétrole +2 %, métaux précieux +1 %.

Les points à retenir aujourd’hui

* Pourquoi ne pas relever les taux? L’ de l’inflation annuelle globale mesurée par le PCE est officiellement supérieure à 4 % pour la première fois en trois ans, selon les chiffres publiés jeudi. L’IPC étant également supérieur à 4 %, les deux principaux indicateurs de référence de l’inflation américaine sont tous deux plus de deux fois supérieurs à l’objectif de 2 % de la Fed.

Cela signifie donc que la Fed devrait relever ses taux, n’est-ce pas? Peut-être. Les données du PCE en glissement mensuel se sont révélées un peu plus faibles que prévu et le prix du pétrole a chuté de 40 % par rapport à son récent pic, revenant à des niveaux antérieurs à la guerre en Iran. Ces derniers jours, les opérateurs ont revu à la baisse de 15 points de base leurs anticipations concernant le resserrement monétaire de la Fed d’ici la fin de l’année. Faut-il s’attendre à d’autres ajustements de ce type?

* Si le plafond de retrait convient

Les marchés de la dette privée restent extrêmement instables en coulisses. Les documents réglementaires publiés jeudi montrent que les investisseurs du fonds phare de crédit privé d’Ares Management, d’une valeur de 23 milliards de dollars, ont cherché à retirer 14,4 % de leurs parts au deuxième trimestre, contre 11,6 % au premier trimestre. Les rachats ont de nouveau été plafonnés à 5 %. En début de semaine, Apollo a imposé un plafond de 5 % aux rachats de son fonds de crédit privé ADS, d’une valeur de 26 milliards de dollars, après que les investisseurs ont cherché à retirer 17 % des parts. Jusqu’à présent, les répercussions sur les marchés publics ont été limitées, mais le sentiment reste morose: l’ETF de WisdomTree dédié au crédit privé et aux revenus alternatifs reteste ses plus bas historiques.

* Fonds spéculatifs et bons du Trésor Le sujet des « opérations de basis trade » des hedge funds a récemment disparu des gros titres, mais un nouveau document de la Fed publié cette semaine, qui analyse en détail l’exposition des hedge funds aux bons du Trésor américain, le remet sous les feux de l’actualité. Ce document contient des chiffres impressionnants.

L’exposition des hedge funds aux bons du Trésor s’élève à 4 000 milliards de dollars; ils détiennent 8,5 % du marché et les emprunts de trésorerie via des opérations de pension pour financer ces positions s’élèvent à 3 000 milliards de dollars. Les portefeuilles obligataires et les emprunts via des opérations de pension ont doublé entre 2023 et 2025. La question, comme toujours, est de savoir quel risque systémique cela représente-t-il? Pour l’instant, aucun, semble-t-il.

Qu’est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Japon: indice des prix à la consommation (IPC) de Tokyo (, juin)

* États-Unis: indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan et anticipations d’inflation (, juin (chiffre définitif)

* Discours de Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis

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