JOUR DE BOURSE-Les inquiétudes liées au secteur technologique étouffent le soulagement face à l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les rendements obligataires américains ont chuté mercredi, la baisse du prix du pétrole à son plus bas niveau depuis quatre mois ayant apaisé les craintes inflationnistes, même si ce soulagement n’a pas été aussi fortement ressenti sur les marchés boursiers et que les inquiétudes persistantes concernant les valorisations des valeurs technologiques ont fait reculer le S&P 500 et le Nasdaq .

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’explique pourquoi la flambée du dollar ne provoque pas, dans les capitales mondiales, la consternation à laquelle on aurait pu s’attendre. La raison? L’impact inflationniste sur le reste du monde est compensé par la chute des prix du pétrole et de l’énergie.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. Qualcomm annonce que Microsoft et Meta utiliseront ses nouvelles puces d’IA

2. Bessent salue l’assouplissement des prévisions de la Fed et estime que le “dot plot” devrait être abandonné

3. L’aveuglement de la Fed face à la bulle spéculative est source d’inquiétude: Mike Dolan

4. Certains membres de la Banque du Japon appellent à des hausses de taux plus rapides, selon un compte-rendu

5. La répartition de la richesse générée par l’IA est une tâche qu’il vaut mieux entamer dès maintenant

Principaux mouvements du marché aujourd’hui

* ACTIONS: Corée du Sud +3,5%, Japon -0,8%. Europe stable, Royaume-Uni +0,3%. S&P 500 -0,1%, Nasdaq -0,4%, Dow +0,4%.

* SECTEURS/TITRES: En Allemagne, Rheinmetall -19%, Micron Technology +15%. Wendy's +26%. Six secteurs du S&P 500 progressent, cinq reculent. Industrie et services publics +1%, énergie -1,7%. Forte hausse des compagnies aériennes, recul des sociétés de capital-investissement.

* MARCHÉS DES CHANGES: L'indice du dollar progresse pour le sixième jour consécutif et atteint son plus haut niveau depuis 13 mois. La couronne norvégienne est la devise du G10 qui recule le plus, avec une baisse de 1% due à la chute des cours du pétrole. Le sol péruvien recule de 1%.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains reculent de 9 points de base sur les échéances longues, la courbe 2 ans/10 ans est la plus plate depuis mars de l’année dernière. L’adjudication des obligations à 5 ans suscite une faible demande.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: L'or passe sous la barre des 4 000 $ l'once, son plus bas niveau de l'année. L'argent recule de 8% et affiche désormais une baisse de 55% par rapport à son pic de janvier. Le pétrole recule de 4%.

Les sujets du jour

* L’essor laisse-t-il place à… un effondrement?

À l’approche de la fin du mois, du trimestre et du premier semestre, les fluctuations de prix s’accélèrent sur l’ensemble des actifs, les investisseurs procédant à des rééquilibrages, prenant leurs bénéfices et liquidant leurs positions. Certaines évolutions méritent particulièrement d’être soulignées.

L’or est passé sous la barre des 4 000 $ et affiche une baisse de 12% en juin, en passe de connaître son pire mois depuis 2008; l’argent est à plus de 50% en dessous de son pic de janvier, en recul de 25% ce mois-ci; le bitcoin est sous la barre des 60 000 $, en baisse de près de 20%. Les actions restent toutefois à des niveaux élevés: sont-elles les prochaines à subir une correction, ou sont-elles en train de former une base solide pour la prochaine phase haussière?

* Pas d’anticipations inflationnistes

Les anticipations d’inflation dans l’ensemble des pays développés reculent rapidement à mesure que le conflit au Moyen-Orient s’apaise, que les voies d’approvisionnement se rouvrent et que les prix de l’énergie s’effondrent. Ce sont du moins les anticipations fondées sur les marchés qui baissent; les consommateurs et les entreprises pourraient suivre le mouvement plus tard.

Le taux d’inflation d’équilibre américain à 5 ans s’établit à 2,20%, son plus bas niveau de l’année, et son équivalent à 10 ans est encore plus bas, atteignant son plus bas niveau depuis avril de l’année dernière. Les swaps d’inflation à un an de la zone euro sont repassés sous l’objectif de 2% de la BCE, et le taux des swaps d’inflation à 2 ans au Royaume-Uni est à son plus bas niveau depuis six mois.

* Une courbe imprévisible

La courbe des taux américaine s’aplatit depuis des mois, une tendance qui s’est accélérée la semaine dernière après la déclaration de la Fed et la conférence de presse de son président, Kevin Warsh. Mercredi, l’écart de référence entre les taux à 2 ans et à 10 ans a clôturé à 25 points de base, son niveau le plus plat depuis mars de l’année dernière.

Traditionnellement, l’aplatissement de la courbe est le signe d’un ralentissement de la croissance à venir. Mais à l’instar d’autres signaux classiques et règles empiriques, cela ne semble plus s’appliquer. Aucune récession n’a suivi les deux années d’inversion de la courbe entre 2022 et 2024. Faut-il s’inquiéter si une inversion se profile à nouveau?

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* L’évolution de la situation au Moyen-Orient

* Données sur l'emploi en Australie (mai)

* Indice de confiance des consommateurs en Allemagne (juillet)

* Interventions de Philip Lane et Piero Cipollone, membres du conseil d’administration de la Banque centrale européenne

* Décision du Mexique sur les taux d'intérêt

* Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis

* Commandes de biens durables aux États-Unis (mai)

* PIB américain (T1, chiffres définitifs)

* Inflation PCE aux États-Unis (mai)

* Adjudication par le Trésor américain de 44 milliards de dollars de bons à 7 ans

* Parmi les responsables de la Réserve fédérale américaine qui doivent s'exprimer figurent la vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman, le président de la Fed de New York, John Williams, et le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee

Vous souhaitez recevoir “Trading Day” dans votre boîte mail tous les matins en semaine? Inscrivez-vous à ma newsletter ici .

Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas les vues de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.