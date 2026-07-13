JOUR DE BOURSE-Les blocus sont de retour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les cours du pétrole ont bondi, les rendements des bons du Trésor ont grimpé en flèche et les actions ont chuté lundi après que le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis rétablissaient leur blocus sur le transport maritime iranien dans le Golfe, tandis que la chute des valeurs technologiques se poursuivait, les investisseurs attendant la publication mardi des résultats des banques américaines.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. Trump annonce que les États-Unis rétablissent le blocus du trafic maritime iranien dans le détroit d'Ormuz après de nouveaux affrontements

2. SK Hynix s’effondre après son entrée au Nasdaq, sur fond de baisse des prévisions de bénéfices

3. Les fonds de pension mondiaux réduisent leurs couvertures de change alors que les difficultés du dollar s'atténuent

4. Le Japon n'envisage pas de revoir la répartition des actifs des fonds de pension, selon des sources

5. La Chine entend stimuler la consommation dans son premier plan quinquennal

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui

* ACTIONS: Corée du Sud -9%, Nikkei -2%. Europe et Royaume-Uni stables. Principaux indices américains dans le rouge, Nasdaq -1,5%.

* SECTEURS/ACTIONS: SK Hynix -15%, TSMC +1%. Volkswagen +1%. Secteur technologique américain -2%, énergie +3%. SanDisk -13%, Intel -6%, Nvidia -3,5%.

* MARCHÉS DES CHANGES: le taux de fixation quotidien USD/CNY est à son plus bas niveau depuis février 2023. L'USD/JPY repasse au-dessus de 162,00. Le HUF est la devise des marchés émergents qui recule le plus, avec -1%.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains progressent globalement, +6 points de base sur les échéances courtes, ce qui tend à aplatir la courbe. La hausse des taux de la Fed en septembre est déjà entièrement anticipée.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole +9%, or -3%.

Les points à retenir aujourd’hui

* Acheter — ou vendre — la « puce » Le débat entre optimistes et pessimistes sur l’IA s’intensifie, et les positions se durcissent. Les fluctuations quotidiennes des cours et la volatilité des actions individuelles s’accentuent, notamment en Asie: le titre sud-coréen SK Hynix a chuté de 15% lundi, un record, et la volatilité réalisée de l’indice de référence KOSPI reste extrêmement élevée. Dans le même temps, la société taïwanaise TSMC a annoncé lundi un chiffre d’affaires record au deuxième trimestre. Aux États-Unis, les turbulences sont moins marquées, pour l’instant, mais Wall Street vacille.

* Le point de vue de Waller Christopher Waller, gouverneur de la Fed , a adopté lundi un ton belliciste, affirmant qu’une hausse des taux d’intérêt pourrait s’avérer nécessaire. Et ce, prochainement. Ses commentaires interviennent à la veille de la publication des chiffres de l’inflation (IPC) du mois de juin, alors que le président Kevin Warsh est soumis à un interrogatoire serré par les législateurs américains. Waller est l’une des voix les plus influentes au sein du comité de fixation des taux de la Fed, composé de 19 membres: une surprise à la hausse de l’IPC de base mardi renforcera certainement les anticipations des marchés, déjà en hausse, concernant une hausse des taux plus tard dans l’année.

* On y compte bien

Les géants financiers de Wall Street que sont JPMorgan, Goldman Sachs, BofA et Citi publieront leurs résultats mardi, donnant le ton de ce que les analystes s’attendent à voir comme une saison des résultats du deuxième trimestre exceptionnelle, même au regard des critères exceptionnellement élevés fixés par les derniers trimestres. Selon LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient bondir de près de 24% en glissement annuel, le secteur technologique devant à nouveau jouer un rôle moteur. Les conférences téléphoniques des banques seront suivies de près pour y déceler des commentaires sur l’IA et les perspectives macroéconomiques plus générales.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Commerce chinois (juin)

* Inflation de l'IPC américain (juin)

* Données sur les flux « TIC » aux États-Unis (mai)

* Témoignage «Humphrey-Hawkins» de Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale américaine, devant le Congrès

* Résultats financiers aux États-Unis, notamment ceux de JPMorgan, Goldman Sachs, Citi, Bank of America et Wells Fargo

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