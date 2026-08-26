JOUR DE BOURSE-L'inflation galopante refroidit le moral

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Le dollar et les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement progressé, tandis que les actions boursières de Wall Street ont marqué le pas mercredi, après que les chiffres de l'inflation aux États-Unis ont rappelé aux investisseurs que la Fed pourrait relever ses taux d'intérêt prochainement. Les fourchettes de fluctuation sont toutefois restées étroites, les investisseurs attendant les résultats de Nvidia et se préparant à écouter le discours liminaire du président de la Fed, Kevin Warsh , prévu plus tard dans la semaine.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à mieux comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés. 1. Nvidia prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations 2. L'inflation américaine reste tenace en juillet; la croissance du PIB au deuxième trimestre reste inchangée à 1,5 % 3. Les investisseurs inquiets espèrent que le plan de la Fed présenté par Warsh à Jackson Hole apportera des éclaircissements 4. Bill Gates, inquiet face à l’IA, a des idées politiques qu’il souhaite discuter avec le président chinois Xi 5. Meta accepte de verser 18 milliards de dollars pour régler des poursuites judiciaires aux États-Unis liées à la dépendance des enfants aux réseaux sociaux

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui

* BOURSE: Corée du Sud +1 %, Japon et Chine +0,5 %; l'Europe, le Royaume-Uni et Wall Street , tous pratiquement stables.

* SECTEURS/ACTIONS: Sept secteurs du S&P 500 reculent, quatre progressent. Santé -1 %, industrie +1 %. Moderna -5 %, Eli Lilly -4 %, Honeywell +2,3 %.

* MARCHÉS DES CHANGES: le dollar +0,3 %, sa plus forte hausse en deux semaines. La couronne suédoise -1 %, sa plus forte baisse en deux mois. Le peso colombien s'apprête à connaître sa pire semaine depuis avril.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains progressent de 1 à 3 points de base; la courbe des taux 2 ans/30 ans affiche sa clôture la plus plate depuis la réunion de la Fed de juillet. Adjudication raisonnable des obligations à 5 ans: ratio offre/demande de 2,37, le plus élevé de l'année.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Les contrats à terme sur le cuivre américain ont atteint un niveau record de 6,75 $/lb. Le pétrole recule, le Brent perd 1 %. L'or recule de 1 %. Le gaz naturel américain progresse de 3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis un mois.

Les sujets d'actualité du jour:

Un mois de juillet plus chaud que prévu

L’inflation américaine, mesurée par l’indice PCE, l’indicateur privilégié par la Fed, s’est avérée légèrement plus forte que prévu le mois dernier. La hausse mensuelle de 0,2 % de l’inflation globale a dépassé la prévision de 0,1 %, et le taux annuel a légèrement progressé pour atteindre 3,7 %. La hausse mensuelle non arrondie de l’inflation sous-jacente s’est établie à 0,246 %, proche de 0,3 %.

Les anticipations de hausse des taux n’ont pratiquement pas bougé, les opérateurs continuant d’intégrer une probabilité de 60 contre 40 en faveur d’une hausse le mois prochain. Les récentes déclarations d’intention du secrétaire au Trésor Scott Bessent visant à faire baisser les rendements obligataires à long terme semblent porter leurs fruits, ce qui pourrait expliquer la réaction modérée du marché obligataire. Mais une chose est sûre: l’inflation est tenace. La parole revient désormais au président de la Fed, Kevin Warsh, et à son discours de vendredi à Jackson Hole.

Entreprises contre consommateurs

La deuxième estimation des comptes nationaux américains publiée mercredi a montré que la part des bénéfices des entreprises dans le PIB a atteint de nouveaux records au deuxième trimestre. Un indicateur — il existe plusieurs façons d’analyser ces données — a révélé que le résultat après impôts a augmenté pour atteindre 12,1 % du PIB. Mais les dépenses de consommation peuvent-elles contribuer à maintenir ces marges gonflées?

Les dépenses ont été soutenues au deuxième trimestre, ce qui pourrait laisser entrevoir une reprise plus généralisée de la croissance pour le second semestre. Mais le taux d’épargne des ménages a augmenté au deuxième trimestre, passant de 2,6 % — un niveau historiquement bas — à 3,0 %. Ce chiffre reste extrêmement faible et suggère que les consommateurs devront compter davantage sur le crédit que sur l’épargne dans les mois à venir. Les dépenses corrigées de l’inflation sont restées stables en juillet: s’agit-il d’une brève pause pour reprendre son souffle ou d’une accalmie plus durable?

Les résultats tombent

Nvidia, le géant de l’IA et des puces électroniques évalué à 5 000 milliards de dollars, a publié ses derniers résultats mercredi après la clôture de la Bourse. L’entreprise la plus valorisée au monde a annoncé pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations, et ses prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre sont également plus optimistes que le consensus des analystes. Il est intéressant de noter que ces prévisions ne tiennent pas compte des ventes de puces pour centres de données en Chine.

Mais l’action a chuté en après-bourse, perdant jusqu’à 3 %, car la marge brute devrait reculer à 74 % au troisième trimestre, contre 75 % au deuxième trimestre. En substance, générer ces revenus et bénéfices exceptionnels coûte plus cher à Nvidia. Une baisse d’un point de pourcentage des marges, surtout à partir d’un niveau de départ aussi élevé, semble insignifiante. Mais pourrait-elle marquer une sorte de pic?

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Décision de la Corée du Sud sur les taux d’intérêt

* Le Trésor américain vend 44 milliards de dollars de bons à 7 ans lors d’une adjudication

* Échanges commerciaux américains (juillet)

* Nombre hebdomadaire de demandes d’allocations chômage aux États-Unis

* Résultats financiers aux États-Unis, notamment ceux de Marvell Technology, Workday et Dollar General

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