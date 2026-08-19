JOUR DE BOURSE-Bessent s'impose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les rendements des obligations américaines à long terme et le dollar ont chuté mercredi après que le Trésor américain a annoncé qu’il allait doubler le montant des rachats d’obligations prévus au cours des prochains mois. Suite à la baisse des taux du marché et du dollar, les actions américaines ont grimpé tandis que l’or et le bitcoin ont fortement progressé. Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’analyse si l’augmentation massive des émissions de dette pilotées par l’IA de la part des hyperscalers américains est responsable de la récente flambée des rendements obligataires américains et de la prime de risque. Le marché des obligations d’entreprise est-il en train d'“évincer” la demande des investisseurs pour les bons du Trésor?

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. Le secrétaire américain au Trésor, Bessent, double les rachats d’obligations à long terme face à la flambée des taux

2. Le Japon peine à réagir alors que la chute des obligations met en péril ses plans budgétaires

3. Trump suspend les droits de douane sur les importations canadiennes, mais Carney estime que le plus dur reste à faire

4. La demande liée à l’essor des centres de données américains se répercute sur les chaînes d’approvisionnement industrielles

5. L'inflation britannique repart à la hausse après la flambée des factures d'énergie des ménages en juillet

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui

* BOURSE: Corée du Sud -6,5 %, Chine -5 %, Japon -3 %. L'Europe et le Royaume-Uni sont restés pratiquement inchangés. Wall Street clôture en hausse, les trois principaux indices ont gagné 0,2 %.

* SECTEURS/ACTIONS: Sept secteurs du S&P 500 progressent, quatre reculent. Santé +3,5 %, services financiers -0,6 %. Moderna +177 %, Merck +12,5 %. Seagate Technology -8 %

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar recule de 0,8 %; la paire USD/CHF enregistre sa plus forte baisse depuis janvier, à -1,7 %. La devise des marchés émergents qui affiche la plus forte hausse est le won sud-coréen (+1,5 %). Le bitcoin progresse de 5 %.

* OBLIGATIONS: Les rendements des obligations américaines à long terme reculent de 10 points de base, leur plus forte baisse depuis octobre 2025. La courbe des taux s'aplatit. L'adjudication des obligations américaines à 20 ans est en berne.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole atteint son plus haut niveau depuis 4 semaines, l’or progresse de 4 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 11 semaines, dépassant les 4 500 $/oz.

Les points à retenir aujourd’hui:

Je vais racheter

L'annonce faite mercredi par le Trésor américain, selon laquelle il allait au moins doubler le volume de ses rachats d’obligations à long terme pendant quelques mois, a eu un impact immédiat: les rendements des obligations à long terme ont chuté de 10 points de base, la courbe des taux s’est aplatie et le dollar s’est effondré. En prenant toutefois du recul, on constate que les montants en jeu sont modestes, que l’opération est temporaire et qu’elle ne modifie pas la durée moyenne de la dette en circulation. Il ne s'agit pas d'un assouplissement quantitatif (Quantitative Easing, QE), et l'impact à long terme sera probablement minime.

Mais l’aspect symbolique est intéressant. C’est la deuxième fois en quelques semaines (après l’intervention coordonnée sur le yen avec le Japon) que le Trésor a été contraint d’agir — ou de donner l’impression d’agir — pour freiner la hausse des rendements obligataires américains. L’opération prend fin quelques jours seulement avant les élections de mi-mandat. De plus, elle aurait pu être annoncée dans le cadre du refinancement trimestriel il y a seulement deux semaines, mais cela n’a pas été le cas. Depuis lors, les rendements et la prime de terme ont fortement grimpé. La Fed de Warsh souhaite être moins active sur les marchés. Le Trésor de Bessent va-t-il dans la direction opposée?

Attendez un instant

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed des 28 et 29 juillet a été publié mercredi. Il montre qu’un nombre croissant de responsables s’inquiète de plus en plus de la persistance de pressions élevées sur les prix et des perspectives d’inflation. Les trois semaines qui ont suivi le vote (9 voix contre 3) en faveur du maintien des taux ont été riches en rebondissements: les prix de l’énergie, en particulier ceux du diesel, repartent à la hausse, mais les données sur l’inflation et l’emploi sont restées en deçà des attentes; les taux des obligations à long terme ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, mais le Trésor prend des mesures.

Le procès-verbal suggère que le centre de gravité au sein du Comité fédéral de l'Open Market (FOMC) s’oriente vers une position plus restrictive. “Plusieurs” membres se sont prononcés en faveur d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion, et “beaucoup” ont déclaré que les coûts d’emprunt devraient augmenter si l’inflation ne revenait pas à l’objectif de 2 % fixé par la Fed. Cela s’est toutefois passé avant la publication des données d’inflation et de l’emploi de juillet, qui semblent avoir écarté la perspective d’une hausse en septembre. La décision pourrait encore être serrée.

Emporté par la vague

L’une des conséquences de la chute du dollar suite à l’annonce surprise du rachat d’obligations par le Trésor américain est l’incertitude qu’elle fait soudainement peser sur les opérations de carry trade sur le marché des changes, en particulier sur le yen japonais et le franc suisse. Les positions courtes sur le yen avaient déjà été sévèrement malmenées par la récente intervention américano-japonaise — la position courte nette sur le yen de la CFTC a enregistré son plus fort recul hebdomadaire jamais observé —, ce qui devrait encourager davantage de couvertures de positions courtes.

La position courte sur le franc suisse n’est pas tout à fait aussi extrême, mais elle reste historiquement importante. Mercredi, le franc suisse a bondi de près de 2 % face au dollar, sa plus forte hausse depuis janvier et l’une des plus importantes de ces dernières années. Si les États-Unis, le Japon et d’autres pays s’activent davantage sur les marchés des changes et obligataires, quelle est désormais la devise de choix évidente pour le financement du “carry trade”?

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Commerce extérieur du Japon (juillet)

* Décision sur les taux d'intérêt de la Chine

* Inflation des prix à la production (IPP) en Allemagne (juillet)

* Le Trésor américain met aux enchères 8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d'obligations du Trésor protégées contre l'inflation (TIPS) à 30 ans

* Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (août)

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