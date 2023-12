[JOUR 22] L’Avent de l’Investissement : dois-je vendre quand le cours baisse ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Afin de limiter leurs pertes et dans un contexte de forte volatilité, beaucoup d'investisseurs se posent naturellement la question de vendre rapidement leurs placements dès que le cours baisse. Mais est-ce vraiment le bon moment ? Quelques règles principales de l'investissement.

Les actions ne sont pas immunisées contre les effets de l'instabilité géopolitique et économique. Toutefois, l'expérience montre qu'au fil du temps, le marché a toujours fait preuve d'une bonne capacité de consolidation et de récupération. Nous l'avons vécu après le choc de mars 202O à la suite de la pandémie Covid. La probabilité de subir des pertes sur le marché des actions diminue au fur et à mesure que l'horizon d'investissement augmente : vous avez le temps d'essuyer les crises.

«Timer» le marché est compliqué

Les marchés ont toujours connu des phases de hausse et de baisse. Il est quasiment impossible de prévoir avec certitude l'orientation quotidienne des marchés et cette méthode peut se révéler très coûteuse. Investir régulièrement apporte une solution : les investisseurs bénéficient des phases de hausse de marché, et continuent à investir quand les marchés baissent. Cela permet de lisser ses points d'entrée.

Diversifier son portefeuille pour minimiser les risques

Il est impossible de prévoir précisément quels types d'ETF seront les plus performant d'une année à l'autre. Bien que le risque zéro n'existe pas, une stratégie de diversification peut contribuer à atténuer les chocs et à réduire la volatilité d'un portefeuille.

En conclusion, même si dans des situations spécifiques, il peut être tout à fait pertinent de vendre tout ou une partie de ses ETF, la peur est souvent mauvaise conseillère. Mieux vaut, surtout pour un investisseur particulier, se constituer un portefeuille diversifié, prendre une vue long terme et ainsi savoir traverser les tempêtes.

