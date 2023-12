[JOUR 18] L’Avent de l’Investissement : l’obligataire, pas si compliqué

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Cette année, on a parlé d'un grand retour de l'obligataire, mais en tant que particulier, il peut être difficile de comprendre pourquoi. Et une fois convaincu, il est encore plus difficile de comprendre comment investir. Rentrons dans les détails en 4 étapes.

ETAPE 1 : Qu'est-ce qu'une obligation ?

Pour comprendre la suite, il est essentiel de comprendre quelques basiques de l'obligation. Les actions sont souvent la première chose à laquelle on pense lorsqu'on veut investir en bourse, mais les obligations sont une part toute aussi importante des marchés financiers.

Une obligation, c'est un prêt que fait un investisseur (particulier ou professionnel) à une entreprise ou un gouvernement. Ces titres de dette sont émis pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers.

Et cela pour une durée déterminée : cette durée c'est la durée de vie de l'obligation, aussi appelée maturité. Selon les obligations, elles peuvent aussi délivrer des coupons régulièrement jusqu'à maturité.

Il est bien sûr possible de vendre l'obligation avant son échéance, à son prix coté en bourse, qui évolue à la hausse comme à la baisse. Le prix d'une obligation dépend de l'offre et de la demande, et ces derniers sont surtout influencés par l'évolution des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt montent, le prix des obligations déjà en circulation a tendance à baisser car les investisseurs arrivant sur le marché peuvent trouver des obligations récentes mieux rémunérées c'est-à-dire à des taux plus élevés, et ne sont donc pas enclins de vous acheter votre obligation, à un taux plus bas, au prix initial mais avec une décote.

ETAPE 2 : Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup cette année ?

Vous l'avez sans aucun doute remarqué en allant faire les courses : nous connaissons une période d'inflation. Pour contrer cette inflation et faire en sorte qu'elle diminue, les banques centrales de beaucoup de pays dans le monde ont décidé de remonter leur taux d'intérêts. Cela a un impact négatif sur la croissance, ce qui devrait ensuite diminuer l'inflation.

Mais cela a aussi un impact sur les taux des coupons des obligations : ils augmentent aussi. Cela veut dire que vous êtes encore plus rémunéré qu'avant pour prêter votre argent via des obligations. C'est une bonne nouvelle pour les nouveaux investisseurs car ils peuvent ainsi viser les taux les plus élevés en 15 ans.

ETAPE 3 : Au-delà des taux d'intérêt, les obligations c'est aussi pour diversifier

Laissons l'inflation et les taux d'intérêt de côté. Il est toujours intéressant d'avoir des obligations dans son portefeuille, en plus des actions et d'autres classes d'actifs. Pourquoi ? Les obligations ne portent pas le même profil de risque que les actions. Certes elles ont un potentiel de performance moindre, mais si une entreprise fait faillite, les détenteurs d'obligations sont même parmi les premiers à être remboursés, avant les détenteurs d'actions. De plus, historiquement, les obligations ont fait preuve d'une plus grande stabilité des prix pendant les turbulences du marché.

Les obligations peuvent alors vous aider à diversifier vos investissements : on ne met pas tout dans le même panier. Et si le risque d'investir dans des actions vous fait peur mais que le taux du livret A ne vous fait pas sourire, les obligations peuvent être un bon compromis.

ETAPE 4 : Comment investir ?

Une obligation, ça ne s'achète pas comme une action de votre marque préférée. C'est plus difficile car les obligations ne s'échangent pas sur une « bourse » comme on l'entend : les préteurs et les emprunteurs se mettent d'accord un à un sur le contrat de transaction. Difficile pour un particulier… En revanche, les ETF obligataires, comme les ETF en actions, sont négociés en bourse et plus facile d'accès. Un ETF obligataire c'est en fait un panier de plusieurs obligations accessible en une seule transaction. Cela permet plus de diversification, mais c'est aussi plus simple de ne pas devoir se pencher sur chaque obligation pour choisir. Tant que la bourse sur laquelle l'ETF est coté est ouverte, les investisseurs peuvent acheter et vendre les parts de l'ETF comme ils le feraient pour une action individuelle. Vous n'avez pas besoin de devenir des experts en obligations pour acheter des ETF obligataires. On pourrait le dire : l'investissement, ce n'est plus aussi sorcier qu'avant.

Chez BlackRock, nous avons des ETF iShares obligataires, mais surtout des ETF iBonds. Quelle est la différence ? En général, les ETF obligataires n'ont pas de date de maturité, car les obligations qu'ils contiennent sont achetées et vendues pour maintenir l'exposition souhaitée, et ils investissent toujours dans de nouvelles obligations lorsque les anciennes arrivent à échéance.

En revanche, les ETF iBonds® offrent une date d'échéance définie : les investisseurs savent quand ils peuvent s'attendre à être remboursés, ce qui peut les aider à mieux planifier pour leurs projets de vie. C'est pour cela que vous pouvez voir l'année d'échéance dans le nom même de l'ETF iBonds.

Le petit plus sur Boursorama : certains de ces ETF iBonds sont à 0 €de frais de courtage. Retrouvez les ici, sous le nom iBonds

Question : Est-ce que je peux recevoir des dividendes avec les ETF iBonds ?

Bonne nouvelle : oui !

Question : Le moment où j'investis dans un ETF iBonds influe-t-il sur le rendement ? Est-ce que j'obtiens plus si j'investis dès le début ?

Le prix d'un ETF iBonds varie tout au long de la journée, et de sa durée de vie. En fonction du moment où vous investissez, le prix de l'ETF iBonds sera différent et le rendement total sera ainsi différent.

Question : Qu'est-ce qu'il se passe à la date de maturité ?

Un iBonds® ETF sera retiré de la liste de toutes les bourses concernées en décembre de l'année d'échéance du fonds. Toutes les obligations du portefeuille seront vendues et la somme totale sera distribuée à tous les investisseurs.

Avertissement en matière de risques

Les investisseurs doivent se référer au prospectus ou à la documentation d'offre pour obtenir la liste complète des risques du fonds.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L'investisseur n'est pas assuré de récupérer son investissement initial.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures et ne doivent en aucun cas constituer le seul facteur de sélection d'un produit ou d'une stratégie.

Les fluctuations des taux de change entre les devises sont susceptibles d'entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements. Les fluctuations peuvent être particulièrement importantes pour les fonds dont la volatilité est plus élevée et la valeur d'un investissement peut diminuer subitement et de manière substantielle. Les niveaux d'imposition et leur assiette peuvent évoluer à tout moment.

Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent l'investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l'évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble).

Information spécifique au fonds

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc)

Risque de counterpartie, Risque de crédit, Risque lié aux fonds à durée déterminée, Risque environnemental, social et de gouvernance (ESG): , Risque de liquidité

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)

Risque de counterpartie, Risque de crédit, Risque lié aux fonds à durée déterminée, Risque environnemental, social et de gouvernance (ESG): , Risque de liquidité

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc)

Risque de counterpartie, Risque de crédit, Risque lié aux fonds à durée déterminée, Risque environnemental, social et de gouvernance (ESG): , Risque de liquidité

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)

Risque de counterpartie, Risque de crédit, Risque lié aux fonds à durée déterminée, Risque environnemental, social et de gouvernance (ESG): , Risque de liquidité

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc)

Risque de counterpartie, Risque de crédit, Risque lié aux fonds à durée déterminée, Risque environnemental, social et de gouvernance (ESG): , Risque de liquidité

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)

Risque de counterpartie, Risque de crédit, Risque lié aux fonds à durée déterminée, Risque environnemental, social et de gouvernance (ESG): , Risque de liquidité

iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc)

Risque de counterpartie, Risque de crédit, Risque lié aux fonds à durée déterminée, Risque environnemental, social et de gouvernance (ESG): , Risque de liquidité

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)

Risque de counterpartie, Risque de crédit, Risque lié aux fonds à durée déterminée, Risque environnemental, social et de gouvernance (ESG): , Risque de liquidité

Description des risques des fonds

Risque de counterpartie

l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer la Classe d'Actions à des pertes financières.

Risque de crédit

Le risque de crédit, les variations des taux d'intérêt et/ou les défaillances des émetteurs auront un impact significatif sur la performance des titres à revenu fixe. Les révisions à la baisse, potentielles ou effectives, des notations de crédit peuvent augmenter le niveau de risque.

Risque lié aux fonds à durée déterminée

Le Fonds peut être plus concentré sur certaines industries ou certains secteurs qu'un fonds suivant un indice plus large. La composition et le profil risque/rendement du Fonds varieront au cours de la dernière année avec l'arrivée à échéance des obligations d'entreprises. Le Fonds pourrait ne pas convenir à de nouveaux investissements au cours de sa dernière année ou à l'approche de sa dernière année.

Risque environnemental, social et de gouvernance (ESG):

L'indice de référence n'exclut les sociétés exerçant certaines activités incompatibles avec les critères ESG que si ces activités dépassent des seuils fixés par le fournisseur de l'indice. Les investisseurs doivent donc effectuer une évaluation éthique personnelle de la sélection ESG de l'indice de référence avant d'investir dans le fonds. Une telle sélection ESG peut avoir une incidence négative sur la valeur des investissements du fonds, par rapport à la valeur des investissements d'un fonds qui n'effectuerait pas ce type de sélection.



Risque de liquidité

La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Information réglementaire



iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d'investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d'Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland.

De plus amples informations concernant le Fonds et la Classe d'Actions, comme la liste détaillée des principaux investissements sous-jacents de la Classe d'Actions et les cours des actions, peuvent être obtenues en consultant le site Internet d'iShares (www.ishares.com), en appelant le +44 (0) 845 357 7000 ou en contactant votre courtier ou conseiller financier. La valeur substantielle intrajournalière indicative de la Classe d'Actions est disponible sur http://deutsche-boerse.com et/ou http://www.reuters.com. Les parts/actions d'un ETF OPCVM qui ont été achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être vendues directement à l'ETF OPCVM. Pour les investisseurs qui ne sont pas des Participants Autorisés, l'achat et la vente des actions doivent être effectués sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par ex. un courtier) et peuvent ainsi faire l'objet de frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix du marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur Substantielle par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer une somme supérieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de l'achat d'actions et de recevoir une somme inférieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de la vente de ces actions.

Pour les investisseurs en France

Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat d'actions des Fonds. Toute souscription d'actions d'un compartiment d'une des Fonds sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et le Prospectus simplifié ou le PRIIPS KID, dans les Addenda et dans les Suppléments des Fonds selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur des Fonds : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site www.iShares.fr. Veuillez noter que la distribution d'actions de certains compartiments des Fonds n'est pas autorisée en France. Toute décision d'investir doit être basée uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus, le document d'information clé sur les produits d'investissement de détail et d'assurance (PRIIPs KID) et le dernier rapport semestriel et comptes non audités et/ou rapport annuel et comptes audités. Les investisseurs doivent lire les risques spécifiques au fonds dans le Document d'informations clés sur les produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs KID) ou le Prospectus simplifié et le Prospectus.

Information sur les indices

Les fonds et titres mentionnés dans le présent document ne sont pas sponsorisés, approuvés ou promus par MSCI ESG Research, Bloomberg, et MSCI ESG Research, Bloomberg ne peuvent être tenus pour responsables d'aucun fonds, titre ou indice sur lequel s'appuient lesdits fonds et titres. Le Prospectus contient de plus amples informations quant aux relations limitées qu'entretiennent MSCI ESG Research, Bloomberg avec BlackRock et tout fonds connexe.

Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d'avoir été utilisée par BlackRock à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu'à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil d'investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du Groupe BlackRock ou d'une partie de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude.

iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2023 BlackRock (Netherlands) B.V. N° d'immatriculation 17068311. Tous droits réservés.

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.